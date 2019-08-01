Две екатеринбурженки щебечут на пляже, обсуждая приобретение одной из них небольшой рыжеватой собачки. "Японская порода, отлично плавает. 80 тысяч отдала", - сообщает гордая владелица. У дремавшей неподалеку женщины сразу распахиваются глаза: "Такие деньги за Жучку! Может, тоже начать собак разводить?" Впрочем, как выяснил корреспондент "РГ", это не такое уж и прибыльное дело.

Чихуахуа подешевели

Эксперты утверждают: завести четвероногого друга в этом году стало дешевле. По данным портала "Авито", средняя цена лохматого компаньона составила 15,8 тысячи рублей - она снизилась за год на 3,6 процента. Хотя все зависит от породы, ведь спрос на них неодинаков и мода на собак часто меняется.

Сегодня в пятерке самых популярных в России той-терьер, сибирский хаски, немецкая овчарка, йоркширский терьер, чихуахуа. Наиболее ощутимо упала цена на последнюю породу. Эта маленькая лупоглазая собачка стоит в среднем 11 420 рублей (минус 25,6 процента). Бородатый йоркшир подешевел на 16,4 процента. На немецкую овчарку спрос и цена изменились минимально, но все равно налицо снижение, а не рост. В чем же причина?

На Среднем Урале около 60 питомников собак, большинство из них в Екатеринбурге. На какой-то конкретной породе специализируются далеко не все: если "не пойдет" одна, выручит другая.

- Резко упали в цене шпицы и йоркширские терьеры. Еще недавно стоили 40-50 тысяч, а сейчас вполовину меньше - переизбыток предложения. Мы, конечно, оставили немного, но сделали акцент на более востребованных мопсах и корги, - говорит владелица питомника Елена Островая. Кинолог по образованию, за годы разведения животных она прекрасно научилась считать.

Арифметика следующая. Мопсиков с приплюснутой мордой и маленьких пастушьих собак вельш-корги продает по 60-80 тысяч рублей. Расходы на появление каждого помета практически одинаковы: участие родителей в выставках (по 5 тысяч рублей за каждый "выход на подиум"), вязка (20 тысяч), а затем роды (часто при помощи кесарева сечения - 7-12 тысяч рублей), прививки, смеси и корма с месячного возраста (одна банка консервов - 90 рублей). Без ухода тоже не обойтись, при этом литр собачьего шампуня стоит до трех тысяч рублей.

Расходы у заводчиков внушительные, поэтому выращивать стоит только те породы, на которые есть спрос

Расходы внушительные, поэтому выращивать стоит только те породы, на которые есть спрос. Конечно, продажа крепких здоровых щенков может окупить все затраты, но часто бывает, что из появившихся на свет малышей в живых остается лишь половина. Скажем два из четырех. Одного из них нередко отдают "отцовской стороне" вместо денег за вязку. Вот и получается, что свести дебет и кредит должен всего один щенок.

Машинка для усатой морды

Заводчики некоторых пород сетуют и на дополнительные расходы. Евгения Казанцева из Екатеринбурга выращивает цвергшнауцеров (в переводе с немецкого "гном, усатая морда"). Эти самые маленькие в мире служебные собаки в России стоят 30 тысяч рублей. Ушки и хвостики таких щенков желательно купировать, процедура обходится в 6 тысяч рублей. Чтобы сэкономить на собачьем парикмахере, Евгения стрижет их сама, но машинка для стрижки стоит 4,5 тысячи, специальная расческа - тысячу рублей, плюс норковое масло для шерсти - почти две тысячи. Что и говорить, цены на многие аксессуары для собак весьма кусачие.

В питомниках для крупных пород заметными статьями расходов становятся корма (овчарка, например, съедает в месяц 15 килограммов) и отопление. За аренду помещений заводчики, как правило, не платят: большинство держат собак либо в собственной квартире, либо в частном доме. Но "серьезных" животных в многоквартирниках точно не разводят. Рядом с частным домом на участке приходится сооружать для питомцев специальные постройки. Конечно, с подогревом, ведь зима на Урале - восемь месяцев в году. За коммуналку набегает немало.

О переезде в собственный дом мечтает и владелица ревдинского питомника Юлия Шестакова. Она уже давно разводит длинноухих кокер-спаниелей и на отсутствие спроса не жалуется.



- Недавно было три помета, щенков продали достаточно быстро. Правда, в нашем бизнесе есть сезонность: летом спрос падает и цены снижаются, - говорит заводчица.

Собачья жизнь

По словам Юлии Шестаковой, несмотря на все ухищрения, планировать прибыль не получается. И вообще разведение собак - это не бизнес, а дорогое хобби. Коллеги с утверждением согласны.

- Живу в частном доме с мужем и детьми. Собаки здесь же. Часто ложусь спать только в шесть утра, а муж и дети привыкли отдыхать "посменно". Если пришла пора собаке рожать, в любое время дня и ночи везем к врачу. Это не работа, а образ жизни, - рассказала Елена Островая.

Альбина Крименчуцкая разводит немецких овчарок и бернских зенненхундов. Она тоже не строит бизнес-планы.

- Работать, чтобы в конце года купить новую машину? Так вообще не думают. Поверьте, в домах настоящих владельцев питомников предметов роскоши нет: отложить бы деньги на выставку, - говорит она.

Без энтузиазма и даже подвижничества разведение собак невозможно, считают эксперты. И правда, о кинологии как науке владельцы питомников рассказывают охотнее, чем о финансовых аспектах своего бизнеса. Впрочем, все взаимосвязано.

- С этого года Российская кинологическая федерация подняла цены на регистрацию щенков и выдачу родословной до трех тысяч рублей. С учетом подросших на все цен заводчики боятся, что бизнес просто уйдет в подполье. А это может сказаться на чистоте породы, - считает Евгения Казанцева.

Уже сейчас, чтобы исключить "сомнительные связи", владельцы вынуждены приглашать на вязку специального инструктора, который подтверждает родословные хвостатой пары. Понятно, что услуги такого редкого специалиста тоже недешевы.