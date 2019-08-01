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01.08.2019 14:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре мужчина перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей

Текст: Юлия Мякишева

В Сургутском районе 57-летний мужчина перевел больше миллиона рублей  мошенникам, которые обещали вернуть деньги за страховку кредита. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МВД по ХМАО Югре.

В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей

Югорчанину позвонил неизвестный, представился сотрудником страховой компании и сказал, что есть возможность вернуть страховку по кредиту и моральный ущерб. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МВД по ХМАО Югре.  Для этого нужно оплатить судебные издержки и работу адвоката. Обещанная сумма составила триста тысяч рублей.

Мошенник "обрабатывал" потерпевшего по телефону несколько недель. Он утверждал, что можно также получить деньги за страховку, которую оплатили другие люди. Для получения пяти миллионов, утверждал незнакомец, нужно заплатить еще денег. Так мужчина перевел двенадцатью платежами более 1,2 миллиона рублей, взяв кредиты.

Накануне в дежурную часть обратился еще один человек, которого мошенники обманули по телефону и украли девять тысяч рублей, завладев данными карты.

Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленников. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество" (статья 159 УК РФ).

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