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01.08.2019 12:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Югре предприятия накажут за борщевик Сосновского

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска Фото: Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска
Фото: Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска

Предприятия, на территориях которых растут борщевик Сосновского, будут платить административные штрафы. Такую инициативу рассматривает департамент городского хозяйства Ханты-Мансийска.

Жесткие меры, полагают в администрации, станут стимулом для юрлиц для того, чтобы избавиться от опасного и отнюдь не украшающего внешний вид улиц растения.
75 лет назад впервые описано растение, захватывающее Россию

К счастью борщевик Сосновского не растет по всему городу. Основным очагом его распространения является территория переулка Южный, улиц Отрадная и Гагарина (в 1980-е здесь был питомник сельскохозяйственной опытной станции).

"Мы боремся с этим растением ежегодно. В 2019 году организован комплекс мероприятий по его рекультивации на общей площади 17 750 квадратных метров, проводятся работы по откосу, вспашке и химической обработке", - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Калашников.

К борьбе с ядовитым сорняком подключились и специалисты природного парка Самаровский чугас, после того как его заметили вблизи места отдыха. Гербицидами в таких местах пользоваться нельзя, поэтому его приходится выкашивать вручную. Увы, такие меры не столь эффективны.

"После первого покоса до цветения его необходимо подкашивать до пяти раз за вегетационный период, так как борщевик начинает расти вновь, ускоряется вторичное цветение", - сетует методист отдела экологического просвещения природного парка Татьяна Струсь.

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