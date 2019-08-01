В каких городах России лучше всего работают службы ЖКХ

Жители двух сотен российских городов поучаствовали в опросе о качестве работы коммунальных служб. В тройку лидеров вошли Ейск, Тюмень и Нижневартовск.

Своим мнением относительно развития сферы ЖКХ поделились более 90 тысяч человек. В общем и целом горожане считают ситуацию хоть и удовлетворительной, но от идеала далекой.

"В среднем по стране люди оценили работу коммунальщиков на 5,3 балла из 10 возможных, что на 0,1 балла меньше, чем в 2018 году. Ни в одном из городов жители не поставили оценку ниже 3 или выше 7 баллов", - говорится в исследовании портала Domofond.ru.

На первом месте - Ейск в Краснодарском крае. Здешние жители довольны работой служб ЖКХ: за год оценка выросла с 5,9 до 6,9 балла. Тюмень поднялась с восьмого на второе место. Третье место у Нижневартовска с 6,7 балла.

В десятку попал еще один город УрФО - Сургут: он на 8 месте. Москва заняла девятое, а замыкает топ-10 Владимир.

Аутсайдеры рейтинга - два города в Ростовской области: Шахты и Каменск-Шахтинский (3,1 балла из 10). Не очень довольны работой коммунальщиков и жители Златоуста в Челябинская область: город занимает 194 строчку из 200 возможных.

Если посмотреть отдельно на результаты городов-миллионников, то Москва будет среди них лидером по качеству услуг ЖКХ - оценка 6 баллов. Недалеко от столицы ушли уральские мегаполисы Екатеринбург и Челябинск: 5,9 и 5,3 баллов соответственно.

Причем, заметили аналитики, жители миллионников отмечают ухудшение ситуации в коммунальной сфере. "Крайне низкое качество работы ЖКХ, всего приходится добиваться с усилиями и долго. Просто по заявкам ничего не делается, или делается, но редко", - говорит респондент из Санкт-Петербурга. "Нет дворников и уборщиц лестничных клеток", - жалуются в Уфе.