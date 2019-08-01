В районе месторождения в Югре нашли фрагменты вертолета

В Югре в районе Ачимовского месторождения нашли обломки вертолета. Предположительно это Ми-6.

О находке в экстренные службы сообщили пилоты вертолета, который курсировал над Сургутским районом. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС. На земле нашли хвостовую балку, на которой невозможно разобрать бортовой номер.

Спасатели сделали запрос о происшествиях и пропажах бортов в данном районе, но оказалось, что инцидентов такого рода в местности не случалось последние 20 лет.

Источники агентства предполагают, что найденные фрагменты принадлежат вертолету, который мог рухнуть в болото в 70-х годах прошлого века, и только сейчас его вытолкнуло на поверхность.