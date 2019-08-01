В Тюменской области созданы условия для развития конкуренции

Тюменская область динамично выполняет национальный план по развитию конкуренции, констатирует Федеральная антимонопольная служба. Не случайно именно в Тюмени руководители ведомства собрали представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, чтобы обсудить с ними разработку и реализацию соответствующих региональных дорожных карт. Особым пунктом повестки дня стал вопрос о необходимости быстрейшего перехода на биржевую торговлю лесоматериалами.

По свидетельству замначальника правового управления ФАС России Оксаны Кузнецовой, количество нарушений на местах со стороны подразделений власти снижается практически повсеместно, а в Тюменской области за год их число уменьшилось сразу вдвое. Доля госзакупок малым, средним бизнесом, а также социально ориентированными некоммерческими организациями достигла здесь 36,6 процента, что существенно выше среднероссийского показателя.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заострил внимание на других мониторинговых замерах, положительно характеризующих западносибирский регион. Так, объем закупок у единственного поставщика снижен в среднем с 11,9 до 5,6 процента. А если конкретизировать долю закупок малых и средних предприятий у компаний с государственным участием и у естественных монополий, то за 2018 год она увеличена почти в два раза и продолжает расти в нынешнем. На тюменский рынок беспрепятственно заходит бизнес из ближних и дальних регионов, тюменские предприниматели также активно участвуют в торгах за пределами своей территории, отмечает Анатолий Голомолзин.

- Все это способствует обеспечению единого экономического пространства страны, повышению заработных плат, развитию малых предприятий, их финансовому укреплению с возможностью наращивать объемы производства и услуг, переходу в сегмент среднего и крупного бизнеса, - говорит заместитель руководителя службы.

Он напомнил об успешном опыте Тюменской области по форсированию темпов газификации благодаря внедрению инновационной практики строительства газотранспортной сети на основе государственно-частного партнерства. Ранее ее рекомендовали для распространения в правительстве РФ. Ну а теперь Тюменская область и ФАС договорились о запуске механизма так называемого регуляторного контракта. Он, по словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, формализует нормативно-правовые отношения властей субъекта РФ, антимонопольщиков и управляющей организации, обеспечивающей транспортировку и реализацию голубого топлива. По расчетам экономистов, использование такого контракта позволит ускорить темпы газификации минимум в два раза. Кстати, за ее ходом будет наблюдать общественный совет, формируемый Торгово-промышленной палатой, "Опорой России", "Деловой Россией", Агентством стратегических инициатив.

Между тем

Тюменская область, подписав на последнем Петербургском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), разрабатывает дорожную карту по торговле древесиной, заготовленной гослесхозами. Сегодня четыре субъекта Федерации всю имеющуюся у них государственную древесину реализуют на СПбМТСБ, Уральский же округ на ней пока вовсе не представлен. Выход на биржу тюменских заготовителей леса, в том числе по экспортному направлению, координирует профильный департамент правительства.