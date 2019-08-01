В Тюменской области созданы условия для развития конкуренции

Новости

В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми 08:37
Ученые выяснили, какие витамины защищают от рака кожи 08:36
1 августа в Москве потеплеет до +16 градусов 08:25
Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание 08:16
В Пограничном районе Приморья введен режим ЧС 08:12
Названа причина смерти четырехлетней девочки в "скорой" в Приморье 08:09
Шри-Ланка сделала бесплатными визы для туристов из России 07:11
В Хабаровске из-за аварии больше 60 тыс человек остались без света 06:56
В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС 06:33
В Китае четыре горняка погибли в результате взрыва в угольной шахте 06:33
Минфин Британии выделит дополнительно 2,6 миллиарда долларов на Brexit 06:16
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне блока НАТО 06:00
В Калифорнии при крушении истребителя пострадали посетители нацпарка 05:35
В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик 05:03
На Сахалине задержан руководитель отряда спасателей 04:56
Еще трех косаток выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье 04:51
На Курилах после ветровалов нашли "золото драконов" 04:40
Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей 04:34
СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой" 04:33
В Якутии нашли тело второй утонувшей в реке Лене девочки 04:28
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа 04:27
Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске 04:09
Житель Якутии взорвал машину недруга самодельной миной 03:59
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Крите 03:48
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 08:17
Проект: В регионах

Потеснили монополистов

В Тюменской области созданы условия для развития конкуренции
Текст: Иван Ман
Российская газета - Экономика УРФО № 168(7926)
Тюменская область динамично выполняет национальный план по развитию конкуренции, констатирует Федеральная антимонопольная служба. Не случайно именно в Тюмени руководители ведомства собрали представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, чтобы обсудить с ними разработку и реализацию соответствующих региональных дорожных карт. Особым пунктом повестки дня стал вопрос о необходимости быстрейшего перехода на биржевую торговлю лесоматериалами.

По свидетельству замначальника правового управления ФАС России Оксаны Кузнецовой, количество нарушений на местах со стороны подразделений власти снижается практически повсеместно, а в Тюменской области за год их число уменьшилось сразу вдвое. Доля госзакупок малым, средним бизнесом, а также социально ориентированными некоммерческими организациями достигла здесь 36,6  процента, что существенно выше среднероссийского показателя.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заострил внимание на других мониторинговых замерах, положительно характеризующих западносибирский регион. Так, объем закупок у единственного поставщика снижен в среднем с 11,9  до 5,6  процента. А если конкретизировать долю закупок малых и средних предприятий у компаний с государственным участием и у естественных монополий, то за 2018  год она увеличена почти в два раза и продолжает расти в нынешнем. На тюменский рынок беспрепятственно заходит бизнес из ближних и дальних регионов, тюменские предприниматели также активно участвуют в торгах за пределами своей территории, отмечает Анатолий Голомолзин.

- Все это способствует обеспечению единого экономического пространства страны, повышению заработных плат, развитию малых предприятий, их финансовому укреплению с возможностью наращивать объемы производства и услуг, переходу в сегмент среднего и крупного бизнеса, - говорит заместитель руководителя службы.

Он напомнил об успешном опыте Тюменской области по форсированию темпов газификации благодаря внедрению инновационной практики строительства газотранспортной сети на основе государственно-частного партнерства. Ранее ее рекомендовали для распространения в правительстве РФ. Ну а теперь Тюменская область и ФАС договорились о запуске механизма так называемого регуляторного контракта. Он, по словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, формализует нормативно-правовые отношения властей субъекта РФ, антимонопольщиков и управляющей организации, обеспечивающей транспортировку и реализацию голубого топлива. По расчетам экономистов, использование такого контракта позволит ускорить темпы газификации минимум в два раза. Кстати, за ее ходом будет наблюдать общественный совет, формируемый Торгово-промышленной палатой, "Опорой России", "Деловой Россией", Агентством стратегических инициатив.

Между тем

Тюменская область, подписав на последнем Петербургском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), разрабатывает дорожную карту по торговле древесиной, заготовленной гослесхозами. Сегодня четыре субъекта Федерации всю имеющуюся у них государственную древесину реализуют на СПбМТСБ, Уральский же округ на ней пока вовсе не представлен. Выход на биржу тюменских заготовителей леса, в том числе по экспортному направлению, координирует профильный департамент правительства.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США