Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги

В Туве будут строить первую в регионе железную дорогу. Часть ее будет проложена в тоннелях через горы. В работах будут задействованы подразделения железнодорожных бригад, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Магистраль протяженностью 410 километров свяжет регион, богатый углем, с федеральной железнодорожной инфраструктурой. По территории Тывы пройдет 120 километров магистрали, остальные 290 километров - уже по Красноярскому краю.

Военные будут участвовать в строительстве участка Курагино-Кызыл - он станет первым. Для этого уже сформирован батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии.

На участке Элегест - Кызыл - Курагино очень сложные рельеф и инженерно-геологические условия. Предстоит проложить восемь тоннелей сквозь горную породу и построить 127 мостов. В совокупности это - 27 километров из запланированных 410.

Плановые объемы ветки - около 15 миллионов грузов в год. Как говорят эксперты, никаким другим видом транспорта такой объем и в такие сроки перевезти невозможно.