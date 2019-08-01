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01.08.2019 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги

Текст: Екатерина Призова

В Туве будут строить первую в регионе железную дорогу. Часть ее будет проложена в тоннелях через горы. В работах будут задействованы подразделения железнодорожных бригад, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Нина Рузанова
В Туве живут по принципу "нас мало, и мы все - родственники"

Магистраль протяженностью 410 километров свяжет регион, богатый углем, с федеральной железнодорожной инфраструктурой. По территории Тывы пройдет 120 километров магистрали, остальные 290 километров - уже по Красноярскому краю.

Военные будут участвовать в строительстве участка Курагино-Кызыл - он станет первым. Для этого уже сформирован батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии.

На участке Элегест - Кызыл - Курагино очень сложные рельеф и инженерно-геологические условия. Предстоит проложить восемь тоннелей сквозь горную породу и построить 127 мостов. В совокупности это - 27 километров из запланированных 410.

Плановые объемы ветки - около 15 миллионов грузов в год. Как говорят эксперты, никаким другим видом транспорта такой объем и в такие сроки перевезти невозможно.

Власть Безопасность Армия Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург СФО Тыва
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