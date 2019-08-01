Вступительная кампания в российские вузы достигла пика. 3 августа на сайтах вузов появятся долгожданные первые приказы о зачислении основной части абитуриентов, так называемой первой волны приема. Как правило, в этот заход закрывают около 80 процентов бюджетных мест. Еще двадцать "разыграют" до 6 августа.

В первую волну приема вузы, как правило, закрывают около 80 процентов бюджетных мест. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как прошел прием? Какой средний балл ЕГЭ? На какие направления аншлаг? Ректоры ведущих вузов рассказали о нынешней приемной кампании.

- Выпускники школ все больше выбирают естественно-научные и инженерные специальности, в фаворе - робототехника, - отмечает ректор МГИМО Анатолий Торкунов. - Вновь проявился угасший было на несколько лет интерес к базовым специальностям - физике, биологии, химии. Вижу и стремление после вуза заниматься наукой. Это радует.

Серьезно вырос средний балл ЕГЭ у ребят, решивших связать свое будущее с дипломатией. По словам Торкунова, у тех, кто уже дал согласие на зачисление, средний балл - 96,2. Это на 1 балл выше, чем в прошлом году. Речь о бюджетниках. Среди контрактников не хуже, в среднем 84 балла.

Треть уже поступивших в МГИМО - победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, они были зачислены "автоматом" еще 29 июля. Среди зачисленных более половины стобалльников по одному или нескольким предметам, 45 процентов - золотые медалисты. Особо ректор МГИМО отметил высокие результаты ЕГЭ по китайскому языку, который школьники сдавали в этом году впервые.

Незадолго до начала приемной кампании вышло постановление о новом порядке целевого приема в вузы: всех обязали выделять определенный процент мест под целевую квоту.

- МГИМО задачу выполнил: зачислено девять целевиков, - отрапортовал Анатолий Торкунов. - Но, честно говоря, пока идеи целевого договора, на мой взгляд, не очень работоспособны, так как контракты заключаются с несовершеннолетними.

Уверенно ползет вверх средний балл ЕГЭ и проходной балл поступающих в Высшую школу экономики. Здесь конкурс примерно 10 человек на место. Впервые в истории ВШЭ зафиксировано рекордное значение проходного балла: на "прикладной математике и информатике" он составил 303 балла из 300 возможных (за счет баллов за дополнительные достижения).

- Это показатель того, насколько серьезно растут надежды абитуриентов на карьеру в этих областях, - считает ректор Вышки Ярослав Кузьминов. - В целом прием у нас с прошлого года тоже рекордно вырос: на 17 процентов! На 2180 мест мы получили 30 тысяч заявлений. Увеличивается и число зачисленных без экзаменов по результатам олимпиад: в этом году уже приняли 1250 таких ребят. Победителей Всероссийской олимпиады школьников - 285 человек.

Иностранные студенты, количество которых согласно нацпроекту "Образование" нужно удвоить к 2024 году, и так валом валят в ВШЭ: получено 8,5 тысячи заявок от иностранцев на обучение в бакалавриате и магистратуре. Это на 42 процента больше, чем в прошлом году. И половина этих заявок - из дальнего зарубежья.

Кстати, Вышка открыла набор на пятилетний бакалавриат по истории. Это прецедент.

- К счастью, мы имеем право на собственные образовательные стандарты, - пояснил Кузьминов. - Пятый год будем учить ребят за счет вуза, готовы идти на риск.

В МФТИ почти все места уже заняты абитуриентами с правом зачисления без вступительных испытаний.

- Мы не гонимся за высоким конкурсом, - замечает ректор вуза Николай Кудрявцев. - Стараемся держать его на уровне 2,5-3 человек на место. Средние баллы приема будут определять наши основные направления - математика, физика и прикладная информатика.

Выпускники школ все больше выбирают естественно-научные и инженерные специальности, в фаворе - робототехника

По мнению Кудрявцева, сейчас у абитуриентов возвращается интерес к физике.

- Помню, когда в школе начали сокращать часы на этот предмет, наши профессора сказали: главное - хорошо сдать математику, а физике мы научим, - делится Кудрявцев. - На самом деле, речь даже не о количестве часов на тот или иной предмет. Речь об учителях.

Проблемы в школе не только с преподаванием естественных наук, но и с информатикой, говорят ректоры. Так, по словам Ярослава Кузьминова, крайне слабый экзамен по информатике говорит об отставании школьной программы от современного уровня развития информационных технологий.

А в это время

Диплом под проценты

Долгожданная новость - студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о господдержке образовательного кредитования, которое подписали Минобрнауки России и Сбербанк, 1 августа вступило в силу.

Напомним, программа образовательных кредитов была "заморожена" более двух лет назад. В январе этого года на встрече со студентами ГИТИСа премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал: кредиты вернутся, и очень скоро. В бюджете 2019 года на эти цели заложены 128,9 миллиона рублей.

Что нужно знать? При оформлении образовательного кредита студенты вузов с лицензией на образовательную деятельность получают право на льготный период выплат на весь срок обучения и дополнительно еще три месяца. Это значит, что во время учебы можно не выплачивать банку основной долг и часть процентов за первый и второй годы пользования кредитом. Но с третьего года обучения "гасить" текущие проценты придется полностью. Но по сравнению с выплатой основного долга это, так скажем, цветочки. Учитывая, что процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9 процентов годовых при действующей ключевой ставке. Кстати, до заморозки программы ставка была выше - 10-11 процентов годовых.

Студент может оформить кредит на срок обучения (льготный период) плюс не более 120 месяцев. То есть возмещать государству стоимость обучения можно будет еще в течение 10 лет после получения диплома о высшем образовании.

Важно: никакого поручительства для получения образовательного кредита не нужно! Не дергайте родителей с работы: берите документы - и в банк. Что взять с собой? Конечно, паспорт, договор о платном обучении в вузе, "платежку" (ее тоже дадут в вузе). Вот и весь "пакет". Вас примут во всех структурных подразделениях Сбербанка России.

Нюанс: для заемщиков в возрасте от 14 до 18 лет нужно несколько дополнительных бумаг: паспорта законных представителей (их личное присутствие не требуется), свидетельство о рождении, разрешение на заключение кредитного договора от законных представителей заемщика, а также от органов опеки и попечительства.