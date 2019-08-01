Рогозин анонсировал ранее не известный пуск "Протона"

Ракета-носитель "Протон-М" будет выведена на стартовый комплекс космодрома Байконур в пятницу, 2 августа. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее о таком запуске информации не было.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра - 2 августа ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс", - написал Рогозин в своем Twitter.

Он добавил, что пуск ракеты-носителя запланирован на вторник, 6 августа. Что конкретно выведет на орбиту "Протон-М", неизвестно. Как напоминает РИА Новости, ранее сообщалось, что с Байконура должны запустить спутник "Благовест" в военных целях. Известно, что ВКС России с 2020 года перенесут запуски космических аппаратов в интересах Минобороны РФ на российский космодром Плесецк в Архангельской области.