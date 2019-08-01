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01.08.2019 15:16
Рубрика: Власть

Рогозин предложил сжигать московский мусор на космических заводах

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин провел в четверг встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Главными темами обсуждения стали экономическая деятельность компании, космические пуски и развитие ракетной промышленности. В частности, Рогозин рассказал президенту, что в "Роскосмосе" есть новая технология по сжиганию мусора.

Фото: Из архива Виктории Надбитовой
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"Владимир Владимирович, у нас есть интересная технология в центре Келдыша по твердым бытовым отходам, то есть с возможностью дожигания самых сложных остатков, которые недожигаются и в настоящий момент только захораниваются", - пояснил директор госкорпорации.

Эта технология будет актуальна для больших городов, поэтому Роскосмос уже предложил ее мэру Москву Сергею Собянину, рассказал Рогозин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство "Роскосмос"
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