Рогозин рассказал Путину о запуске робота "Федора"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об антропоморфном роботе, который будет запущен уже 22 августа.

Этот аппарат будет фактически аватаром космонавта, работая в режиме полного копирования его действий. Это должно избавить экипаж от рисков работы в космосе, особенно при выходе на внешний борт станции.

"Мы его отправляем в качестве помощника экипажу", - пояснил Рогозин. По его словам, в будущем планируется, что эта машина будет обеспечивать для России и покорение дальнего космоса. Сокращенное название космического робота - "Федор".