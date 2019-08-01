Россияне стали отказываться от ипотечных кредитов

Новости

В крупной петербургской фирме начались обыски из-за неуплаты налогов 12:20
Радио "Маяк" празднует 55 лет вещания 12:17
Названы три простых способа защиты от рака легких 12:16
В Ялте у "фотоживодеров" изъяли сову и обезьяну 12:14
Жительница Камчатки решила отдохнуть в Таиланде за счет ПФР 12:12
Любители селфи затоптали "томский Прованс" 12:11
В Татарстане задержали подозреваемого в поджоге старинных зданий 12:03
На Кубани нашли предметы из древнейшего христианского храма 12:01
Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги 12:00
Беларусь назвали самой пунктуальной страной в рейтинге задержек авиарейсов 12:00
В Иркутской области вызовут искусственный дождь для тушения пожаров 11:55
ГД рассмотрит вопрос о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии 11:55
МИД: Москва не ведет закулисных переговоров с Венесуэлой 11:53
Алибасов передумал судиться с производителем "Крота" 11:51
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada 11:49
Жители Камчатки создали платное "бюро находок" для украденных автозеркал 11:48
В Ростовской области произошла массовая гибель пчел 11:46
На Дону задержаны девять пассажирских поездов 11:30
Молодежь отмечает День студотрядов с друзьями из Союзного государства 11:30
В Петербурге ушла из жизни зампредседателя КС РФ Ольга Хохрякова 11:25
Мэрия Магадана отказалась отменить запрет на кормление голубей 11:25
Вышел трейлер боевика "Герой" с Машковым, Петровым и Ходченковой 11:24
В Волгограде бандитов-неудачников приговорили к длительным срокам 11:23
На Урале возбуждено дело об исчезновении пассажиров лодки на Лозьве 11:23
Камчатский вулкан выбросил столб пепла выше, чем он сам 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 11:45
Рубрика: Экономика

Россияне стали отказываться от ипотечных кредитов

Текст: Ольга Игнатова
Спрос на ипотечные кредиты и банковские депозиты в России падает. К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проанализировав итоги опросов населения, проведенных весной и летом нынешнего года в городах России с населением более 250 тысяч человек.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Среди жителей крупных и средних российских городов только 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие 2-3 месяца. 1,9% семей заинтересованы в получении ипотечного кредита. 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы автокредит. И лишь 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.

Фото: istock.com / Indysystem
Какие послабления дает заемщикам закон об ипотечных каникулах

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, население теряет интерес к этим финансовым инструментам.

"Происходит это на фоне роста реальной заработной платы, которая, по данным Росстата, в июне 2019 года выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а за первое полугодие этого года поднялась на 1,8%. На 5,7% в первом полугодии снизилось число безработных. В этих условиях логично предположить, что россияне теперь менее заинтересованы в получении кредитов, так как увеличилась их способность профинансировать свои расходы без привлечения заемных ресурсов", - поясняет Алексей Зубец.

Эксперт также отмечает, что сегодня наблюдается стабилизация внешнеполитического положения страны при невысоком, но стабильном экономическом росте. "Это снижает тревожность общественных настроений и дает возможность домохозяйствам потратить полученные доходы, вместо того, чтобы откладывать их на "черный день", - считает Зубец.

Некоторое оживление на рынке кредитования эксперты ожидают к осени. Пока же наибольший спрос на кредиты отмечается в таких городах, как Магнитогорск, Краснодар, Владикавказ, Новороссийск и Набережные Челны. А на депозиты спрос растет в Рязани, Тольятти, Ярославле, Мурманске и Чебоксарах.

Экономика Недвижимость Ипотека Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили предложение Трампа о помощи РФ с пожарами
Финляндия ужесточит требования для получения визы гражданами РФ
Россия оспорит требование "Нафтогаза" о возмещении убытков из-за Крыма
СК направил в пожароопасные регионы РФ сотрудников главка
МИД Малайзии: У нас с РФ сходные точки зрения по делу сбитого самолета