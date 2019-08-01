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Школьная математическая задача поставила соцсети в тупик

Текст:   Антон Благовещенский
01.08.2019,  
13:34
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователь Twitter с ником pjmdoll озадачил своих подписчиков и других пользователей, опубликовав несложную математическую задачу школьного уровня, пишет Газета.Ru. Читателям предлагалось найти решение простейшей задачи.

Несмотря на кажущуюся простоту, многие пользователи оказались в тупике. По мнению одних, в результате совершения всех операций получится 1, другие настаивают на варианте 16.

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За несколько дней запись получила почти 13 тысяч лайков и свыше 3 тысяч ретвитов. Прийти к согласию пользователям, кажется, не удалось - несмотря на то, что последовательность выполнения арифметических операций изучается в начальной школе. Вначале вычисляются значения выражений в скобках, затем производятся операции умножения и деления, за ними - сложения и вычитания. 

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