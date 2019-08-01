Школьная математическая задача поставила соцсети в тупик

Пользователь Twitter с ником pjmdoll озадачил своих подписчиков и других пользователей, опубликовав несложную математическую задачу школьного уровня, пишет Газета.Ru. Читателям предлагалось найти решение простейшей задачи.

Несмотря на кажущуюся простоту, многие пользователи оказались в тупике. По мнению одних, в результате совершения всех операций получится 1, другие настаивают на варианте 16.

За несколько дней запись получила почти 13 тысяч лайков и свыше 3 тысяч ретвитов. Прийти к согласию пользователям, кажется, не удалось - несмотря на то, что последовательность выполнения арифметических операций изучается в начальной школе. Вначале вычисляются значения выражений в скобках, затем производятся операции умножения и деления, за ними - сложения и вычитания.