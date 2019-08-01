Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказы о 50-процентной денежной надбавке контрактникам - солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Они начнут получать ее с 1 сентября. Об этом министр обороны сообщил на селекторном совещании в Минобороны.

- Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд, - сказал он.

Сергей Шойгу дополнительно отметил, что с 1 сентября устанавливается также ежемесячная 30-процентная надбавка водителям категорий "С", "D" и "СЕ".

Помимо этого подготовлены предложения по увеличению солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями. Ранее аналогичное решение было принято по офицерскому составу. Размер выплат будет отличаться в зависимости от региона, подчеркнул министр.