СМИ: КНДР осуществила новый пуск ракеты

С территории Северной Кореи предположительно произведен новый пуск ракеты, передает РИА Новости информацию агентства Рейтер. Данные о пуске отследила разведка США.

В связи с этим в Сеуле прошло экстренное совещание. Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил "серьезную озабоченность", назвав эти ракеты баллистическими. В Пхеньяне заявили, что северокорейские ракетные испытания "оказывают негативное влияние на усилия по установлению мира на Корейском полуострове".

Напомним, что ранее военные КНДР запустили две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря.