Как и было объявлено ранее, с 1 сентября некоторым категориям солдат-профи увеличат денежное содержание. Такое решение принял президент РФ.

1 августа министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подписал соответствующие приказы. В частности, об установлении 50-процентной ежемесячной надбавки контрактникам на должностях с первого по четвертый тарифный разряд. К этой категории служивых относятся стрелки, пулеметчики, снайперы, гранатометчики и командиры танков.

Кроме того, по словам министра, с осени увеличится денежное довольствие у водителей категории "С", "D" и "СЕ" - для них ввели ежемесячную 30-процентную надбавку. А профессиональным солдатам и прапорщикам, успевшим завести семью, но вынужденным снимать жилье, станут выплачивать увеличенную компенсацию - ее размер поднимут до планки, несколько лет назад установленной для арендующих "метры" офицеров. "В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный", - уточнил Шойгу.

Объясним, что он имел в виду. Сейчас в армии действует схема, по которой деньги за аренду жилья начисляют командирам, исходя из предельной стоимости найма одного "квадрата" общей площади, которую ежегодно устанавливает минтруд. Здесь учитывается и регион, в котором служит человек, а также количество членов его семьи. При этом максимальный размер компенсации за жилье достигает почти 40 тысяч рублей в месяц, а минимальный - около 14. Теперь эту схему распространят на солдат-профи и прапорщиков.

На совещании, где министр озвучил финансовые нововведения, говорили и о других способах сделать армейскую службу более престижной. Для этого в Вооруженных силах, в том числе, создана система военно-политической работы. Ее основная задача - формировать у личного состава высокие морально-боевые качества, понимание государственной политики в области обороны, воспитывать военнослужащих и молодежь в духе патриотизма.

Новое наполнение получила и работа в рамках юнармейского движения, которое, по оценке министра, стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны - оно насчитывает почти 556 тысяч человек. Для популяризации службы минобороны проводит информационные и агитационные акции, которые способствуют сохранению традиций российского воинства и противодействуют попыткам фальсифицировать нашу историю.

Вводится 50-процентная ежемесячная надбавка контрактникам с первого по четвертый тарифный разряд

Все это, конечно же, привлекает молодежь в армейский строй и агитирует ребят за поступление в кадетские и военные училища. На совещании Шойгу сообщил, что в сентябре первых воспитанников примут Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц минобороны в Санкт-Петербурге. "Всего в 31 довузовское учебное заведение зачислено около 2800 мальчишек и девчонок, - уточнил министр. - Свыше 12 тысяч курсантов-первокурсников уже приступили к учебе по новой программе общевойсковой подготовки, которая разработана в соответствии с действующими боевыми уставами, наставлениями и курсами стрельб. При этом особое внимание уделяется воспитанию у курсантов высоких морально-боевых качеств и сплочению воинских коллективов".

По словам Шойгу, в ведомственных вузах завершается корректировка программ с учетом передовых достижений военной науки и техники, опыта войск, полученного на учениях, а также в ходе специальных операций за пределами России.