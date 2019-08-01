Названы три простых способа защиты от рака легких

От одного из самых распространенных в мире и опасных видов онкозаболеваний - рака легких - можно защититься, следуя нехитрым правилам. Старший вице-президент Американского общества по борьбе с раком Салли Кауэл рассказала о том, как это сделать.

Ее рекомендации приводит РИА Новости. По словам американского эксперта в 2018 году врачи диагностировали рак легких или рак груди примерно двум миллионам пациентам. При этом от рака легких в большей степени страдают мужчины, 90% смертей связаны с курением.

По словам Кауэл, у курящих мужчин вероятность развития рака легких в 23 раза, а у курящих женщин - в 13 раз выше, по сравнению с некурящими. Но даже человек, не имеющий этой вредной привычки, может стать жертвой рака легких, если он относится к пассивным курильщикам.

"У некурящих на 20-30 процентов больше шансов заболеть раком легких, если они подвергаются пассивному курению дома или на работе", - отмечает Салли Кауэл.

Ежегодно пассивное курение становится причиной смерти от рака легких для 7330 человек. Отказ от курения может стать основным способом снизить риск заболевания раком легких. Но он не является единственным. Например, Салли Кауэл рекомендует проверить свое жилище на уровень радона и придерживаться здоровой диеты. При этом отмечается польза употребления овощей и фруктов. Эксперт говорит о том, что они могут защитить от рака легких как курильщиков, так и некурящих.

"Но любое положительное влияние фруктов и овощей будет намного меньше, чем повышенный риск от курения", - уточняет она.