В арсенале зубных техников уже есть устройство, позволяющее за две минуты диагностировать состояние полости рта пациента для протезирования. Разработка нужная, но знают о ней далеко не все стоматологи.

А ведь традиционная диагностика полости рта - это дорогие и долгие обследования, включая телерентгенографию (ТРГ).

- Врачу-ортодонту нужны снимки ТРГ в разных плоскостях. А это - лишняя лучевая нагрузка на пациента плюс сложные методики расчетов, - говорит автор разработки, кандидат медицинских наук Сергей Шестопалов. - Не в каждой поликлинике есть необходимое оборудование. К тому же не исключены неточности при стоматологическом протезировании: врачи долгое время "плясали" то от линии зрачков пациента, то от уровня слуховых проходов… Но лицо, как правило, асимметрично: у кого-то уши расположены на разной высоте, у кого-то - глаза. И зубной техник, не получив корректных точек отсчета, рискует, например, сделать коронки с наклоном. И, если врач с техником "не угадали", как именно нужно протезировать, пациент после лечения будет испытывать дискомфорт. Иногда даже приходится переделывать все коронки и "мосты". А это дополнительные затраты и времени, и денег.

Устройство, запатентованное нижегородским стоматологом сводит к минимуму вероятность таких ошибок.

Анализатор HIP-плоскости, получивший народное название "анализатор Шестопалова", выглядит предельно просто. А аббревиатура HIP расшифровывается так: Hamulus - Incisive Papilla в переводе означает "крючок крыловидного отростка клиновидной кости - межрезцовый сосочек".

- В 1955 году американцы Куперман и Виллард исследовали более 10 тысяч черепов и установили, что HIP-плоскость наиболее стабильна, не подвержена возрастным изменениям, - рассказывает Сергей Шестопалов. - Мысль о том, что диагностику можно проводить, отталкиваясь от HIP-плоскости, прямо в полости рта пациента, не давала мне покоя. Сделал макет-прототип анализатора, примерил. Понял: должен работать! Вырезал такой же из нержавейки.

Несколько лет Шестопалов и его сподвижники апробировали анализатор, доводили до ума и потихоньку продвигали в стоматологические кабинеты.

Но, к сожалению, широкого применения анализатор пока так и не получил.

Комментарий

Александр Чечин, действительный член Европейской академии естественных наук, практикующий стоматолог:

- Обычно в стоматологических клиниках для диагностики в челюстно-лицевой области используется недешевая, от 250 тысяч рублей и выше, аппаратура. Но не всем провинциальным медучреждениям она по карману. Анализатор Шестопалова - дешевый, но не менее эффективный аналог, так как позволяет учесть все особенности строения лицевого скелета. Я уже десять лет использую анализатор HIP-плоскости: он существенно облегчает работу, позволяет быстро и точно провести диагностику. И явно заслуживает внедрения в практику.