2 августа в Тверском районном суде г. Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей предпринимателя Альберта Худояна.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в декабре 2018 года. 14 июня 2019 года генеральный директор и учредитель компании "Оптима Девелопмент" Альберт Худоян был задержан полицией, ему были предъявлены обвинения в якобы незаконном приобретении права долгосрочной аренды земельных участков. Но, несмотря на ходатайство следствия о заключении под стражу, решением суда бизнесмен был помещен под домашний арест.

Однако, как писали СМИ, 8 июля Московский городской суд внезапно изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. При этом основной упор в судебном решении был сделан на то, что Худоян может скрыться от следствия. По мнению адвокатов Худояна, одиозность этого решения объясняется очевидным отсутствием оснований для заключения их подзащитного под стражу. Альберт Худоян сдал заграничный паспорт следователю сразу после помещения под домашний арест, не допускал ни малейшего нарушения условий домашнего ареста, а его передвижения всегда фиксировались с помощью специального браслета.

Арест предпринимателя и инициированное против него уголовное дело выглядят неоднозначными - начиная с заявителя по делу, отсутствия каких-либо судебных разбирательств по обычному коммерческому спору и заканчивая обстоятельствами задержания предпринимателя и скоростью вынесения решений судами и правоохранительными органами.

Адвокаты считают, что следователь не приводит убедительных аргументов для обоснования изменения меры пресечения

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал ужесточение меры пресечения Худояну необоснованным. "Мера пресечения для Альберта Худояна изменена по ходатайству прокуратуры. Суд счел, что обвиняемый может скрыться за границу, хотя Худоян уже и загранпаспорт свой сдал следствию. На наш взгляд, довод не очень убедительный", - приводит пресс-служба слова Титова. Бизнес-омбудсмен отметил, что "дело Худояна связано с имущественным спором", а закон "запрещает заключать под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям в сфере предпринимательства".

В беседе с журналистами адвокат Карабанов утверждал, что уголовное дело против Альберта Худояна инициировано в интересах бывших партнеров Худояна Ильдара Самиева и Сергея Говядина. Адвокаты считают, что следователь не приводит ни одного убедительного аргумента, который мог бы обосновать изменение меры пресечения.

Стоит упомянуть, что защита бизнесмена ранее уже предлагала залог в 1 млрд рублей, что в совокупности с отсутствием возможности скрываться от следствия ввиду находящихся у следователя паспортов и полного содействия следствию со стороны Худояна - свидетельствует о том, что нахождение его под стражей не имеет смысла.