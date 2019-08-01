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01.08.2019 03:01
Рубрика: В мире

Трамп анонсировал сокращение оборонного бюджета США

Фото: Ed Jones/Pool via AP Фото: Ed Jones/Pool via AP
Фото: Ed Jones/Pool via AP

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения оборонного бюджета страны. Об этом заявил сам американский лидер во время интервью телеканалу C-Span.

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В США сейчас очень сильная армия, "гораздо сильнее, чем после последнего бюджета", - подчеркнул глава Белого дома, отметив, что потом в какой-то момент он может урезать бюджет. "Но мы были вынуждены модернизировать наши вооруженные силы", - цитирует РИА Новости.

На вопрос ведущего, планируются ли сокращения бюджета, Трамп ответил "абсолютно".

Напомним, на 2020 финансовый год сенат США принял проект оборонного бюджета в размере 750 миллиардов долларов. В этом году на оборону направлено 716 миллиардов долларов. Это на 20 миллиардов больше, чем в 2018 финансовом году.

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