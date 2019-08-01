Трамп допустил вариант с блокадой Венесуэлы

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант с введением блокады Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул администрации президента США.

"Да, я рассматриваю", - ответил он на вопрос журналистов о возможности введения "блокады или изоляции" в отношении официального Каракаса.

Напомним, что ранее в отношении Боливарианской Республики были введены несколько пакетов экономических санкций, в том числе и персональные, в отношении лояльных Николасу Мадуро чиновников и военных.