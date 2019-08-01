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01.08.2019 23:52
Рубрика: В мире

Трамп допустил вариант с блокадой Венесуэлы

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант с введением блокады Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул администрации президента США.

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"Да, я рассматриваю", - ответил он на вопрос журналистов о возможности введения "блокады или изоляции" в отношении официального Каракаса.

Напомним, что ранее в отношении Боливарианской Республики были введены несколько пакетов экономических санкций, в том числе и персональные, в отношении лояльных Николасу Мадуро чиновников и военных.

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