Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

Вашингтон с 1 сентября планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.

Данная мера, как уточнил он, не включает введенные ранее пошлины в размере 25 процентов на товары из Поднебесной объемом 250 миллиардов долларов.

Хозяин Белого дома выразил надежду на позитивный диалог по заключению торговой сделки с Пекином.

"Рассчитываем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее", - резюмировал Трамп.

Американский президент отметил, что консультации с китайской стороной проходят в конструктивном ключе. Представители Белого дома только что вернулись из Пекина, где провели очередной раунд переговоров с китайскими партнерами.