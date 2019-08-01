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01.08.2019 21:23
Рубрика: В мире

Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

Текст: Александр Ленин

Вашингтон с 1 сентября планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Фото: Reuters
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"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.

Данная мера, как уточнил он, не включает введенные ранее пошлины в размере 25 процентов на товары из Поднебесной объемом 250 миллиардов долларов.

Фото: REUTERS
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Хозяин Белого дома выразил надежду на позитивный диалог по заключению торговой сделки с Пекином.

"Рассчитываем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее", - резюмировал Трамп.

Американский президент отметил, что консультации с китайской стороной проходят в конструктивном ключе. Представители Белого дома только что вернулись из Пекина, где провели очередной раунд переговоров с китайскими партнерами.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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