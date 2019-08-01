Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске

У ледника Вальдес на Аляске найдены тела трех граждан Германии. Погибших обнаружил гид-каякер, который вместе с группой туристов прибыл на озеро у ледника.

По данным местных властей, погибла семейная пара и еще один 62-летний мужчина. Два тела были обнаружены в воде, одно на льдине. Следователи предполагают, что перед смертью туристы находились в надувном каноэ, так как на людях были спасательные жилеты.

Причина трагедии пока не установлена, однако указаний на насильственную смерть нет, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Anchorage Daily News. Предполагается, что каноэ могло столкнуться с куском льдины, в результате чего люди оказались в ледяной воде.

Озеро у ледника Вальдес на Аляске очень популярно у туристов. Летом озеро и его окрестности привлекают каякеров и любителей пикников. А зимой - поклонников беговых лыж, снегоходов и пешего туризма.