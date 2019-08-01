Новости

На Курилах после ветровалов нашли "золото драконов" 04:40
Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей 04:34
СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой" 04:33
В Якутии нашли тело второй утонувшей в реке Лена девочки 04:28
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа 04:27
Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске 04:09
Житель Якутии взорвал машину недруга самодельной миной 03:59
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Крите 03:48
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии 03:40
Трамп анонсировал сокращение оборонного бюджета США 03:01
В Канаде вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли 02:32
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН 01:50
КНДР испытала 31 июля управляемую ракету нового типа 01:33
Президент Бразилии: Я все больше влюбляюсь в Трампа 01:08
При обстреле боевиков в Алеппо пострадали 25 гражданских 00:52
Глава МИД Ирана: Санкции США не повлияют на меня и мою семью 00:41
Глава партии Зеленского усомнился в корректности закона о госязыке 00:35
Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе 00:25
Патриарх Кирилл посетил дом своих предков в Мордовии 00:07
США ввели санкции против главы МИД Ирана 31.07.2019
Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери 31.07.2019
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства 31.07.2019
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США 31.07.2019
В московском метро изменят кольцевую линию 31.07.2019
Промоутерская компания передаст сто тысяч долларов вдове боксера Дадашева 31.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 04:09
Рубрика: В мире

Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске

У ледника Вальдес на Аляске найдены тела трех граждан Германии. Погибших обнаружил гид-каякер, который вместе с группой туристов прибыл на озеро у ледника.

Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске

По данным местных властей, погибла семейная пара и еще один 62-летний мужчина. Два тела были обнаружены в воде, одно на льдине. Следователи предполагают, что перед смертью туристы находились в надувном каноэ, так как на людях были спасательные жилеты.

Причина трагедии пока не установлена, однако указаний на насильственную смерть нет, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Anchorage Daily News. Предполагается, что каноэ могло столкнуться с куском льдины, в результате чего люди оказались в ледяной воде.

Озеро у ледника Вальдес на Аляске очень популярно у туристов. Летом озеро и его окрестности привлекают каякеров и любителей пикников. А зимой - поклонников беговых лыж, снегоходов и пешего туризма.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам