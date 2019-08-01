Туристический поезд "Степь" отправился по маршруту Китай–Монголия–Россия

Время в пути составляет 11 дней. За это время поезд сделает остановки в 8 городах трех стран. Стоимость путешествия - 6380 юаней (около 940 долларов) на человека.

Маршрут организован отделением Китайской железнодорожной корпорации в городе Хух-Хото и Комитетом по развитию туризма города Улан-Цаб. Его запуск приурочен к празднованию 70-летия установления дипотношений между Китаем и Россией, а также Монголией. Проект будет способствовать укреплению инфраструктурной связанности стран инициативы "Один пояс, один путь".

Отделение Китайской железнодорожной корпорации в городе Хух-Хото планирует в ближайшее время запуск новых туристических поездов класса "люкс", оформленных в монгольском стиле.