Туристический поезд "Степь" отправился по маршруту Китай–Монголия–Россия

Из города Баотоу автономного района КНР Внутренняя Монголия 30 июля 2019 года отправился первый специальный экскурсионный поезд "Степь" по маршруту Китай-Монголия-Россия, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Он пройдет через монгольскую столицу Улан-Батор до российского озера Байкал.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Время в пути составляет 11 дней. За это время поезд сделает остановки в 8 городах трех стран. Стоимость путешествия - 6380 юаней (около 940 долларов) на человека.
Маршрут организован отделением Китайской железнодорожной корпорации в городе Хух-Хото и Комитетом по развитию туризма города Улан-Цаб. Его запуск приурочен к празднованию 70-летия установления дипотношений между Китаем и Россией, а также Монголией. Проект будет способствовать укреплению инфраструктурной связанности стран инициативы "Один пояс, один путь".
Отделение Китайской железнодорожной корпорации в городе Хух-Хото планирует в ближайшее время запуск новых туристических поездов класса "люкс", оформленных в монгольском стиле.