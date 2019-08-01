Новости

Хирурги Склифосовского пришили мужчине отрезанные пилой пальцы 21:35
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая 21:23
Глава офиса президента Украины написал заявление об увольнении 20:56
СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 20:33
В Роскомнадзоре рассказали о миллионных штрафах в поправках в закон "О СМИ" 20:25
"Арсенал" обновил трансферный рекорд 20:04
Суд в Петербурге арестовал мужчину, напавшего с топором на брокеров 20:01
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми 19:39
Найденные на химфаке СПбГУ баллоны оказались пустыми 19:31
Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников 19:19
Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу 19:12
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР 19:06
Ивановских гаишников поймали на оформлении подставных ДТП 19:06
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га 19:04
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири 18:56
Миронов, Жириновский, Зюганов и Неверов поделились политическим опытом с молодежью 18:41
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2" 18:38
В Канаде запустили детективный квест по поиску 500 тысяч долларов 18:37
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество 18:30
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста 18:22
У российских автоугонщиков изменились предпочтения 18:00
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей 17:52
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков 17:48
Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач 17:41
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 20:55
Рубрика: Культура

"ТВ Центр" покажет фильм о Владимире Преснякове-младшем

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Премьера документального фильма "Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес" - на канале "ТВ Центр" 10 августа в 10.30
Сегодня Пресняков-младший производит впечатление человека, согласного с собой. Что это - дар или усвоенный жизненный урок - он расскажет сам. Фото: Сергей Куксин. Сегодня Пресняков-младший производит впечатление человека, согласного с собой. Что это - дар или усвоенный жизненный урок - он расскажет сам. Фото: Сергей Куксин.
Сегодня Пресняков-младший производит впечатление человека, согласного с собой. Что это - дар или усвоенный жизненный урок - он расскажет сам. Фото: Сергей Куксин.

В 10 лет Владимир Пресняков впервые вышел на сцену, в 13 - выступал с рок-группой "Круиз", в 15 - стал известен всей стране. Как сейчас живет кумир 90-х, расскажет новый документальный фильм.

Фото: Give me liberty.
Фильм "Гив ми либерти" вышел в российский прокат

В 1986 году на советские экраны вышел детский музыкальный фильм "Выше радуги" о юном поэте с романтической фамилией Радуга. В герое, которого исполнил Дмитрий Марьянов, все было хорошо: и улыбка, и ежик на голове, и безупречно белые брюки. Но кто бы обратил внимание на эти простенькие достоинства, если бы этот образцовый восьмиклассник не запел прекрасные песни композитора Чернавского и поэта Дербенева чистым фальцетом Владимира Преснякова? До этого сын молодого саксофониста Владимира Преснякова, сегодня известного в музыкальных кругах как Петрович, и Елены Пресняковой - солистки ВИА "Самоцветы" - учился в Свердловской военной школе-интернате музыкантских воспитанников, затем - в хоровом училище имени Свешникова. Хор мальчиков под управлением знаменитого Виктора Попова знала и любила вся страна. Но, несмотря на то, что юный Володя был солистом и музыка уже тогда была его главным увлечением, из училища его отчислили. За... неуправляемость. Обижаться молодому дарованию было просто некогда. Он уже пел с группой "Круиз", а Лайма Вайкуле выбрала его для участия в своем варьете. 90-е - время на границе эпох. В эти годы и сформировался молодой певец и композитор Владимир Пресняков-младший.

С Кристиной Орбакайте Владимир Пресняков познакомился, когда она была еще школьницей, а ему было 18. После болезненного расставания с Кристиной и перед встречей с Натальей Подольской Пресняков несколько лет был женат на модельере, дизайнере Лене Ленской. Зрителей документального фильма ждет архивное интервью более чем 10-летней давности, где певец рассказывает о трех женщинах в его жизни.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актриса Равшана Куркова: "Сейчас у всей Европы - лицо, как у меня"

Что посоветовал делать Стас Намин начинающему артисту, чтобы не заразиться звездной болезнью? Бывает ли вокал без бокала? Какую песню из своего репертуара Владимир считает самой любимой? Об этом расскажут Владимир Пресняков-старший, Наталья Подольская, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лайма Вайкуле, Александр Маршал. Участив съемках принял и сам певец.

Смотрите также:

"Квартирник НТВ у Маргулиса" - на канале НТВ 10 августа в 00.45

В новом выпуске телеканал продолжит серию закрытых "квартирников". На этот раз в гости к Евгению Маргулису придет российская группа Markscheider Kunst. В начале творческой деятельности музыканты отдавали предпочтение жесткому рокабилли, но спустя некоторое время в их стиле начали появляться элементы латино, а также ямайские и этнические мотивы. Их песни прозвучали в таких фильмах, как "Питер FM", "Кислород" и "Любовь в большом городе 2". На "Квартирнике" участники группы поделятся интересными воспоминаниями из жизни и, конечно же, исполнят свои лучшие песни.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ