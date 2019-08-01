Премьера документального фильма "Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес" - на канале "ТВ Центр" 10 августа в 10.30

Сегодня Пресняков-младший производит впечатление человека, согласного с собой. Что это - дар или усвоенный жизненный урок - он расскажет сам. Фото: Сергей Куксин.

В 10 лет Владимир Пресняков впервые вышел на сцену, в 13 - выступал с рок-группой "Круиз", в 15 - стал известен всей стране. Как сейчас живет кумир 90-х, расскажет новый документальный фильм.

В 1986 году на советские экраны вышел детский музыкальный фильм "Выше радуги" о юном поэте с романтической фамилией Радуга. В герое, которого исполнил Дмитрий Марьянов, все было хорошо: и улыбка, и ежик на голове, и безупречно белые брюки. Но кто бы обратил внимание на эти простенькие достоинства, если бы этот образцовый восьмиклассник не запел прекрасные песни композитора Чернавского и поэта Дербенева чистым фальцетом Владимира Преснякова? До этого сын молодого саксофониста Владимира Преснякова, сегодня известного в музыкальных кругах как Петрович, и Елены Пресняковой - солистки ВИА "Самоцветы" - учился в Свердловской военной школе-интернате музыкантских воспитанников, затем - в хоровом училище имени Свешникова. Хор мальчиков под управлением знаменитого Виктора Попова знала и любила вся страна. Но, несмотря на то, что юный Володя был солистом и музыка уже тогда была его главным увлечением, из училища его отчислили. За... неуправляемость. Обижаться молодому дарованию было просто некогда. Он уже пел с группой "Круиз", а Лайма Вайкуле выбрала его для участия в своем варьете. 90-е - время на границе эпох. В эти годы и сформировался молодой певец и композитор Владимир Пресняков-младший.

С Кристиной Орбакайте Владимир Пресняков познакомился, когда она была еще школьницей, а ему было 18. После болезненного расставания с Кристиной и перед встречей с Натальей Подольской Пресняков несколько лет был женат на модельере, дизайнере Лене Ленской. Зрителей документального фильма ждет архивное интервью более чем 10-летней давности, где певец рассказывает о трех женщинах в его жизни.

Что посоветовал делать Стас Намин начинающему артисту, чтобы не заразиться звездной болезнью? Бывает ли вокал без бокала? Какую песню из своего репертуара Владимир считает самой любимой? Об этом расскажут Владимир Пресняков-старший, Наталья Подольская, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лайма Вайкуле, Александр Маршал. Участив съемках принял и сам певец.

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