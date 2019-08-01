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01.08.2019 08:16
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии заявили, что предсказать, грозит ли женщинам так называемое "предраковое заболевание шейки матки" более серьезными проблемами со здоровьем, поможет специальный тест. Об этом пишет Medicalxpress.

Как пояснили специалисты, многих женщин диагноз "дисплазия шейки матки" ставит перед выбором - наблюдаться дальше у врача или решиться на хирургическое вмешательство.

Фото: iStock
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- Как правило, умеренная дисплазия шейки матки разрешится сама собой. Однако бывает, что она перерождается в рак. Поэтому зачастую женщинам рекомендуют незамедлительное хирургическое вмешательство. Но этот радикальный метод опасен проблемами с беременностью в будущем, - объяснили специалисты.

Определиться, грозит ли дисплазия шейки матки более серьезным заболеванием поможет тест на метилирование ДНК S5.

- Так можно выяснить, будет ли умеренное заболевание шейки матки прогрессировать до CIN3 - тяжелой и опасной дисплазии, - отметили ученые.

В ближайшее время тест будет проходить дополнительные исследования в разных странах. Предположительно, он станет доступен в Азии в следующем году.

Общество Здоровье
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