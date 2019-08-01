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01.08.2019 17:18
Рубрика: Общество

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Текст: Александр Гавриленко

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай. Редчайшую аномалию, композитную одонтому, обнаружили стоматологи, когда ребенка с опухшей щекой и острой болью привезли в клинику, сообщает The Times of India.

Проблемы с зубами у Равиндранату начались еще в три года. Родители заметили припухлость на правой щеке и отвезли его в государственную больницу. Но малыш категорически отказывался показать врачам свой рот и сдать анализы. Но опухоль росла, и только недавно ребенку, наконец, сделали рентген. Тогда и выяснилось, что у мальчика в нижней челюсти имеются еще много крошечных зубов. Но то, что их окажется более полутысячи, не ожидал никто.

Фото: iStock
Названа главная причина развития рака

В ротовой полости многочисленные "костяшки" не было видно. Родители не могли поверить, что у их ребенка такая аномалия, и сразу же согласились на операцию. Она продлилась почти пять часов.

- В результате мы удалили 526 зубов размером от 0,1 до 15 миллиметров, рассказал доктор Пратибха Рамани. - Они выглядели как жемчужины в устрице. Но это самые настоящие зубы. Даже самый маленькие из них имели коронку, корень и эмаль.

Ученые до сих пор не могут сказать, что стало причиной аномалии. Вероятно, речь идёт об особой и очень редкой генетической мутации. Сами врачи одной из возможных причин назвали радиацию от мобильных вышек. Дело в том, что раньше местный колледж изучил более 250 человек, живущих рядом с вышками, и как минимум у 10 процентов обнаружиились особые микроядерные изменения в клетках, которые якобы способны вызывать неконтролируемый рост отдельных клеток и тканей.

Вероятность рецидива у мальчика невысока, говорят врачи. Сейчас у ребенка во рту 21 здоровый зуб. Правда, теперь у мальчика не может быть двух моляров на нижней челюсти. Но через 10-12 лет он сможет поставить себе импланты.

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