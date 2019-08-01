Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР

Трое ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате атаки украинского беспилотника.

"Сегодня, 14.05 в районе н.п. Октябрь украинские силы с использованием ударного беспилотного летального аппарата произвели сброс гранаты ВОГ-17 на наши позиции. В результате разрыва боеприпаса получили ранение трое наших защитников", - заявил представитель Народной милиции ДНР, которого цитирует "Интерфакс". Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Летательный аппарат впоследствии был уничтожен. "В 14.35 враг предпринял вторую попытку удара с воздуха, однако на подлете к нашим позициям беспилотник был сбит и упал на территории, подконтрольной Украине", - уточнили в правоохранительных структурах республики.