Пенсии пересчитают

Пенсии работающих пенсионеров увеличатся с 1 августа. Их пересчитают, исходя из отчислений, которые работодатели делают в течение года в Пенсионный фонд России с заработных плат пожилых людей. Такой перерасчет делается ежегодно.

По действующему законодательству пенсии работающих пенсионеров могут увеличиться не больше чем на три балла. А это значит, что в этом году - на 261,72 рубля, так как стоимость одного балла на тот год установлена на уровне 87,24 рубля.

Напомним, пенсии неработающих пенсионеров индексируются каждый год с 1 января. В этом году они увеличились на 7,05 процента, или в среднем на тысячу рублей. У работающих пенсионеров индексация не происходит. Точнее, происходит, но на бумаге - проиндексированную пенсию они получат только после увольнения, а на руки они получают прежние суммы. И единственное, когда их пенсия может реально подрасти, - это 1 августа. По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 миллионов пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.

Помимо повышения страховой пенсии пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями. Перерасчет пенсионных накоплений, предположительно, коснется полумиллиона пенсионеров. Их ежемесячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопительной пенсии он составит 4,9 процента, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1 процента, сообщают в ПФР.

Как показывают расчеты Пенсионного фонда, каждый пятый пенсионер в России - работающий. А по данным Росстата, пенсии не единственный источник доходов пенсионеров. Они составляют в среднем 51,8 процента.