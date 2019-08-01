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Суд небольшого города Шапеко бразильского штата Санта-Катарина приговорил женщину, попавшую под машину, к возмещению расходов на ремонт транспортного средства, которые понесла хозяйка автомобиля. Вышло около 700 долларов.

В результате наезда автомобиля Эмануэлли Ванесса Хартер получила серьезный перелом левой лодыжки. Ей пришлось перенести две операции и длительный курс физиотерапии. Свои переживания она оценила в 2,6 тысячи долларов и подала иск против водителя злосчастной машины Патрисии Ратт.

Помимо присуждения этого судья приговорил Эмануэлли к штрафу в размере 11 долларов за переход дороги в неположенном месте.