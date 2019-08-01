Хорошо известно: в японской столице влажность большая, а летняя температура - высокая. Но не такая же, как сейчас, когда столбик термометра рвется и дорывается до 40 градусов.

А ведь Олимпийские игры в будущем году Токио как раз и принимает с 24 июля по 9 августа. Наверное, не ошибались те, кто рекомендовал хозяевам проводить Игры в октябре, как это было в 1964 году. Но и наши олимпийцы тех лет, вспоминая о своих спортивных подвигах, признавались мне: было тяжело, влажность огромная, прямо окутывает с головы до ног.

Олимпийцам предстоит биться за медали в 33 видах спорта в губительных погодных условиях

Что же будет сейчас, завтра, если в этом году в Японии 11 человек скончались от жары, а около 5500 госпитализированы? И сколько сердечных приступов, сколько недомоганий, спровоцированных жарищей. Хуже всего справляются с природным испытанием те, кому за 65, и дети. Нелегко приходится и иностранным туристам, непривычным в отличие от местных жителей к капризам японской погоды.

А олимпийцам, между прочим, предстоит биться за медали в 33 видах спорта именно в таких не то что неблагоприятных, а губительных условиях. Зрителям, такая уж участь всех болельщиков на любой зимней ли, летней Олимпиаде, надо будет выстаивать длинные очереди в пунктах проверки, ради обеспечения безопасности натыканных у входов на каждый олимпийский, даже не обязательно спортивный объект. Да еще по строжайшим, не японцами установленным правилам у них обязательно отберут воду в бутылках - а в чем еще? - при входе на стадион.

Как справиться с силами природы? Аккуратные и дальновидные организаторы пытаются предпринять некие спасительные шаги. Те, кому приходилось видеть состязания ходоков на дистанции 50 километров, легко представляют, какие нагрузки выдерживают спортсмены-стоики. Но и в обычную погоду здесь, увы, не редки и падения, и обмороки с вызовом "скорой". И организаторы Олимпиады пошли на решительные меры. Если на Играх-2008 в Пекине ходоки стартовали просто рано утром, то теперь старт будет дан в 5.30. По свидетельству специалистов в области безопасности, это самое тяжелое время для человеческого организма. Он еще спит, не успел адаптироваться, находится в наиболее тяжелом состоянии. Вспомните, простите за болезненный пример, когда обычно начинались войны. Именно в это время.

Устроители Игр уже сегодня в курсе погодных угроз. На тестовом турнире по пляжному волейболу они установили специальные тенты. Машины, распылявшие влагу, курсировали рядом по строго утвержденному расписанию. Это, конечно, помогало волейболистам. Но, признаться, не очень.

Есть планы использовать некие приборы, которые смогут слегка охладить температуру. При их помощи дышать зрителям и олимпийцам станет легче.

Даже тем, кто будет соревноваться на закрытых суперсовременных аренах, надо быть начеку. Жара, скорее вязкая влажность, настигнет и там.

И бедные мои коллеги-журналисты, которым необходимо побывать на трех-четырех аренах в день! На Олимпиаде-2004 в Афинах, где температура доходила до 35 градусов, скончался от сердечного приступа наш коллега. В Олимпийском комитете России знают об угрозах. Предусмотрена адаптация будущих олимпийцев. Каждая сборная пройдет сборы в часовых поясах, схожих с токийским. К оказанию помощи готов врачебный персонал. Но главное останется за спортсменами. Им предстоит проявить не только мастерство, но и героизм.