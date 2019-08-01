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01.08.2019 18:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лето выключили

Теплая погода вернется только во второй половине августа
Текст: Ольга Игнатова
Все смешалось этим летом в природе. За Полярным кругом температура воздуха в последние дни июля - первые дни августа оказалась выше, чем в средней полосе России.
Такого затяжного холода в Москве не было почти 70 лет. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Такого затяжного холода в Москве не было почти 70 лет. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Такого затяжного холода в Москве не было почти 70 лет. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Так, в заполярном Ненецком округе 31 июля было плюс 23 градуса, в Гренландии - в Куарсуте (на 71 градусе северной широты) - плюс 20,6 градуса, хотя обычно в это время года там бывает не выше плюс 10. Зато в Москве в последний день самого жаркого месяца года температура днем еле-еле дотянула до плюс 15.

- Необычная для нашего лета ситуация связана с тем, что над Уралом установился стационарный высокий циклон. А это значит, что вся европейская территория России будет не менее 8-9 дней находиться в тылу этого циклона, куда будут "закачиваться" воздушные массы не с северо-запада или с севера, что, в общем-то, более привычно, а с северо-востока, - пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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По его словам, ветры к нам сейчас идут прямо с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли, то есть с Северного Ледовитого океана, с арктических широт. И это очень холодные воздушные массы.

Синоптик отмечает: долгосрочные расчеты на август показывают, что первая декада месяца окажется холоднее, чем вторая. При этом нужно учитывать, что в начале августа дневные температуры должны составлять плюс 24 градуса, ночные - 15. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - 10 градусов. Но, судя по предварительному прогнозу, максимум, на который стоит рассчитывать жителям мегаполиса в первую половину августа, - это потепление до плюс 20.

Холоднее обычного в начале последнего летнего месяца будет и в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, и на севере Южного округа. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе. А теплее обычного, предполагается, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье. Отпускников на черноморских курортах ждет вполне комфортная погода. В Крыму и на побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, а временами подниматься и до 32.

Фото: iStock
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Оценивая нестандартный погодный сценарий нынешнего года, Роман Вильфанд подчеркнул, что это как раз следствие глобальных изменений в атмосфере. "В период глобального потепления наиболее выражено это потепление в северных, полярных районах. А вот в экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов", - говорит ученый. Если бы Земля была однородной, то есть не было океанов и гор, то воздушные массы перемещались бы только с запада на восток. Но так как поверхность Земли неоднородна, существует меридиональность, то есть воздушные массы могут двигаться с юга на север или с севера на юг. "Европейской территории России не повезло, к нам как раз пришел северный холод. А вот восточнее - в Красноярский край, Якутию, наоборот, пришло устойчивое тепло", - добавляет синоптик. По его словам, на данный момент можно лишь спрогнозировать, что процессы в том или ином полушарии Земли будут более меридиональными, а вот где и какой именно установится переток воздуха - с юга на север или с севера на юг, предсказать крайне сложно.

В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края дневная температура в августе будет в пределах 25-30 градусов тепла

По информации Гидрометцентра, 31 июля 2019 года среднесуточная температура составила всего 11,6 градуса, обновив исторический минимум. В последний раз самое холодное окончание июля наблюдалось в Москве в 1968 году. Тогда среднесуточная температура составила 13,1 градуса со знаком плюс. Самая прохладная температура днем в последний раз была в столице в 1984 году (плюс 16,1 градус). Ночной минимум - плюс 6,1 градуса - был зафиксирован в 1971 году. Но тогда это было не слишком продолжительное похолодание.

В целом самый прохладный июль в Москве был в 1956 году. Его средняя температура составила плюс 15,2 градуса. Самый жаркий - в 2010 году с температурой плюс 26 градусов. То есть за почти что 70 последних лет центр впервые столкнулся с таким затяжным процессом похолодания. Но пока еще есть надежда на теплую осень.

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