В кафе появится новый способ оставить чаевые с помощью карты

В кафе и ресторанах появится возможность оставить официанту чаевые, включив их в общий счет. После того, как клиент расплатится за обед или ужин, сумма чаевых отправится напрямую официанту на его личный электронный кошелек, сообщили в платежной системе Visa, начавшей реализацию проекта.

Вопрос безналичной оплаты чаевых весьма актуален, поскольку все больше гостей в ресторанах расплачиваются картой. "В Москве это 80-85 процентов посетителей, - говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. - Им бывает неудобно, когда возможности оставить чаевые нет из-за отсутствия наличных". Кроме того, клиент стал чаще есть в ресторанах, а значит, повысилась необходимость в дополнительных сервисах. По данным Visa, траты российских посетителей в общепите за последние три года выросли почти на 40 процентов. Только за первое полугодие этого года россияне потратили в ресторанах и кафе почти 90 процентов от объема за весь 2016 год.

Больше всего траты растут в столице и других крупных городах. При этом картой все чаще оплачиваются даже небольшие заказы: если в 2016 году средний чек составлял 741 рубль, то в 2018 году - 663 рубля.

Есть и противоположные мнения. Некоторые уверены, что гость может прийти в недоумение и даже разозлиться, если официант вдруг предложит перевести чаевые с помощью банковской карты. "На самом деле гость сегодня и так часто бывает раздражен, потому что официанты порой предлагают перевести чаевые по номеру телефона, ведь чаевые - их основной источник заработка", - пояснил Миронов.

По его словам, самому ресторану невыгодно включать чаевые в счет, а затем обналичивать деньги для официанта, платить эквайринг и налоги. Поэтому предложенную модель, когда деньги направляются напрямую официанту, пока можно считать самой удобной.