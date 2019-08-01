В Канаде вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли

В лесах канадской провинции Британская Колумбия турист, вооруженный лишь походным ножом, сумел выжить в схватке с медведем. Инцидент произошел в понедельник в 180 километрах к северо-востоку от горда Пауэл-Ривер.

Хищник атаковал мужчину на одной из лесных троп. Турист сумел нанести зверю несколько резаных ран, после чего гризли убежал, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV. Раненый мужчина самостоятельно добрался до ближайшего лагеря туристов, где ему оказали помощь и вызвали спасателей. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас специальные службы пытаются выследить гризли в том месте, где произошла стычка человека и медведя. Дело в том, что в Канаде принято убивать диких животных, напавших на людей, чтобы избежать повторения ситуации.

Нападения медведей на людей в Канаде случаются редко и обычно это происходит в лесах. Однако каждый год канадские СМИ сообщают и о нескольких случаях появления животных в городах. Чаще всего это происходит в провинции Британская Колумбия.