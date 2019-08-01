Новости

Трамп анонсировал сокращение оборонного бюджета США 03:01
В Канаде вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли 02:32
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН 01:50
КНДР испытала 31 июля управляемую ракету нового типа 01:33
Президент Бразилии: Я все больше влюбляюсь в Трампа 01:08
При обстреле боевиков в Алеппо пострадали 25 гражданских 00:52
Глава МИД Ирана: Санкции США не повлияют на меня и мою семью 00:41
Глава партии Зеленского усомнился в корректности закона о госязыке 00:35
Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе 00:25
Патриарх Кирилл посетил дом своих предков в Мордовии 00:07
США ввели санкции против главы МИД Ирана 31.07.2019
Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери 31.07.2019
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства 31.07.2019
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США 31.07.2019
В московском метро изменят кольцевую линию 31.07.2019
Промоутерская компания передаст сто тысяч долларов вдове боксера Дадашева 31.07.2019
СМИ сообщили о смерти сына и наследника бен Ладена 31.07.2019
Трамп по ошибке назвал президента Монголии чемпионом по сумо 31.07.2019
В Мексике найдено тело известного журналиста 31.07.2019
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 31.07.2019
В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате 31.07.2019
Минкомсвязь: Huawei может начать тестирование ОС "Аврора" до конца года 31.07.2019
Гендиректор "Спартака": Мы строим новую команду 31.07.2019
В Индии погиб известный кофейный магнат 31.07.2019
Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы 31.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 02:32
Рубрика: В мире

В Канаде вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В лесах канадской провинции Британская Колумбия турист, вооруженный лишь походным ножом, сумел выжить в схватке с медведем. Инцидент произошел в понедельник в 180 километрах к северо-востоку от горда Пауэл-Ривер.

По городской улице на Камчатке прогулялся медведь

Хищник атаковал мужчину на одной из лесных троп. Турист сумел нанести зверю несколько резаных ран, после чего гризли убежал, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV. Раненый мужчина самостоятельно добрался до ближайшего лагеря туристов, где ему оказали помощь и вызвали спасателей. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: iStock
В Хабаровском крае медведь залез в дом к мужчине с ребенком

Сейчас специальные службы пытаются выследить гризли в том месте, где произошла стычка человека и медведя. Дело в том, что в Канаде принято убивать диких животных, напавших на людей, чтобы избежать повторения ситуации.

Нападения медведей на людей в Канаде случаются редко и обычно это происходит в лесах. Однако каждый год канадские СМИ сообщают и о нескольких случаях появления животных в городах. Чаще всего это происходит в провинции Британская Колумбия.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам