В Канаде запустили детективный квест по поиску 500 тысяч долларов

В Канаде началась "Золотая лихорадка", и это не новая волна бесконтрольной добычи золота, а детективная игра-квест, общая сумма приза в которой составляет 500 тысяч долларов. Главная задача участников - отгадать загадки и найти спрятанный организаторами клад быстрее соперников.

Квест проводится в шести крупных городах Канады - Торонто, Оттаве, Калгари, Монреале, Эдмонтоне и Ванкувере, - в каждом из которых спрятано около 80 тысяч долларов. На сегодняшний момент игра стартовала только в канадской столице, а в остальных городах начнется уже после 10 августа. Сам квест состоит из 10 уровней, однако, по данным канадской газеты Le Journal de Montreal, пока никто не сумел пройти дальше третьего.

Игра начинается с просмотра короткого интригующего ролика, в котором неизвестный стреляет в некоего криминального "босса". Подозреваемых четверо: шофер, двое подчиненных и подруга мафиози. Видео заканчивается простым вопросом: "А вы поняли, кто стрелял?" Далее, за 29 долларов участникам предлагается купить настоящую "карту сокровищ", на которой изображен маршрут поиска спрятанного клада, вероятно, принадлежавшего убитому криминальному авторитету. Для тех, кто готов раскошелиться, чтобы увеличить свои шансы на победу, за 49 долларов продаются карты, которые содержат подсказки. При этом карты отличаются друг от друга в зависимости от города, где проводится игра.

По словам организаторов, их квест не имеет ничего общего с лотереей и не ограничен временными рамками: сокровища будут лежать в секретном месте до тех пор, пока их кто-нибудь не найдет.