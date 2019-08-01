В Китае четыре горняка погибли в результате взрыва в угольной шахте

В результате взрыва на угольной шахте китайской провинции Гуйчжоу погибли четыре горняка, еще трое остаются заблокированными под землей. ЧП произошло в среду днем в городе Лянъянь.

В момент происшествия в шахте находились 11 горняков. Троих удалось сразу спасти, однако еще восемь оставались под землей, пишет РИА Новости, ссылаясь на местные власти.

Утром в четверг спасатели подняли на поверхность еще пять человек. Четверо были признаны погибшими, одного горняка госпитализировали. В данный момент под землей остаются еще три шахтера.

На месте аварии продолжаются спасательные работы. Специалисты выясняют причины взрыва.