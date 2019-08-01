В Нидерландах запретили закрывать лицо

С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Речь идет о бурках (женских накидках, полностью закрывающих лицо и тело), никабах (женских головных уборах, закрывающих почти все лицо), а также масках-балаклавах. Более того, под запрет попало ношение мотошлемов вне езды на мотоцикле.

Закон действует в общественных местах и государственных учреждениях. Согласно новым правилам, сотрудники полиции при виде нарушителя обязаны попросить его открыть лицо.