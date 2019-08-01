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01.08.2019 18:50
Рубрика: Спорт

Дерби отстающих

В одном из центральных матчей четвертого тура Премьер-лиги "Спартак" примет "Динамо"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Программа четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) привлекает внимание сразу двумя встречами с приставкой "супер". Обе пройдут в субботу: чемпион страны "Зенит" примет "Краснодар", а в Тушине болельщиков ждет схватка принципиальных соперников - "Спартака" и "Динамо".
Результаты "Спартака" на старте сезона оставляют желать лучшего. Фото: РИА Новости. Результаты "Спартака" на старте сезона оставляют желать лучшего. Фото: РИА Новости.
Результаты "Спартака" на старте сезона оставляют желать лучшего. Фото: РИА Новости.

Битва этих двух команд - всегда событие. Всего за более чем 95-летнюю историю клубы провели между собой 207 матчей. Пока преимущество на стороне "красно-белых" - 77 побед против 60.

Из последних десяти матчей с "Динамо" спартаковцы выиграли в восьми и потерпели лишь одно поражение

Помимо эмоций, нынешний матч "Спартака" с "Динамо" имеет и серьезное турнирное значение. Понятно, что пока только старт сезона и делать далеко идущих выводов не стоит, но все же ни "красно-белые", ни "бело-голубые", пока не находятся в лидирующей пятерке. А попадание туда - задача-минимум что для одной, что для другой команды.

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Ключевым дерби может стать и для тренеров. Чуть спокойнее в этой связи может себя чувствовать рулевой "Динамо" Дмитрий Хохлов. И то с натяжкой. Еще пару недель назад в различных СМИ появилась информация о заинтересованности руководства "бело-голубых" в приглашении нового наставника. Речь в основном шла о Курбане Бердыеве, покинувшем этим летом "Рубин". Но победа над "Уралом" (2:0) в третьем туре слегка разрядила обстановку вокруг Хохлова. Другой вопрос, что любая неудача в ближайшее время может вновь поставить под вопрос его будущее в "Динамо".

Намного сложнее ситуация у тренера "Спартака" Олега Кононова. Старт сезона у "красно-белых" получился откровенно неудачным: четыре очка в трех матчах, безвольное поражение от дебютанта Премьер-лиги "Тамбова" (0:2), распродажа ведущих игроков. Пожалуй, именно последний пункт больше всего волнует сейчас Кононова. Да и спартаковских болельщиков в целом.

Буквально за несколько суток до дерби "красно-белые" расстались с Луисом Адриано и Фернандо. Можно сколько угодно говорить об отсутствии должной мотивации у этих игроков, но глупо спорить, что мастеров такого уровня в нынешнем "Спартаке" нет.

Заменить Адриано призван чемпион мира-2014 Андре Шюррле. "Красно-белые" взяли полузащитника дортмундской "Боруссии" в аренду до конца сезона. С одной стороны - Шюррле еще недавно был одним из ведущих игроков на своей позиции в Европе. Но с другой - его настолько замучили травмы, что свой последний яркий сезон он провел в 2016 году. Сумеет ли он принести пользу москвичам - большой вопрос.

Фото: EPA.
Европейские футбольные клубы готовятся к новому сезону

- О Шюррле говорят как о "сбитом летчике". Хочется верить, что он не оправдает этих авансов, а покажет себя с лучшей стороны. Немец может повторить путь Фарфана. Вспомните: когда "Локомотив" брал перуанца, никто в него не верил. А что в итоге? Он помог команде стать чемпионом. Все может быть, - признался в интервью "РГ" бывший голкипер "красно-белых" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин.

Что касается букмекеров, то они отдают небольшое предпочтение "Спартаку". Эксперты принимают ставки на победу хозяев с расчетом 1 к 2,65, а на "бело-голубых" - 1 к 2,95. Ничья оценивается в 3,1. К слову, интересный факт: из последних десяти матчей со "Спартаком" "динамовцы" победили лишь в одном и потерпели восемь поражений.

Четвертую победу подряд в Премьер-лиге может одержать "Зенит". Питерцы пока единственные, кто не потерял ни одного очка в новом сезоне. Впрочем, именно матч с "Краснодаром" ответит на многие вопросы. Все же соперники "сине-бело-голубых" по первым турам были изначально слабее их. А тут в Санкт-Петербург приедет один из конкурентов команды Сергея Семака.

Где будем смотреть

3 августа, суббота,  Матч ТВ

20.55 "Зенит" - "Краснодар". Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.45 "Урал" - "Ростов". Прямая трансляция.

16.25 "Крылья Советов" - "Локомотив". Прямая трансляция.

18.25 "Спартак" - "Динамо". Прямая трансляция.

4 августа, воскресенье,  Матч Премьер

16.25 "Тамбов" - "Арсенал". Прямая трансляция.

18.55 "Рубин" - ЦСКА. Прямая трансляция.

21.15 "Сочи" - "Уфа". Прямая трансляция.

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