В Роскомнадзоре рассказали о миллионных штрафах в поправках в закон "О СМИ"

Готовящиеся поправки к закону "О СМИ", которые станут ответом на действия британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT, подразумевает многомиллионные штрафы. Об этом сообщил в беседе с ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам Жарова, текст поправок будет подготовлен за 5-7 дней. Он уточнил, что они будут готовиться с участием "профильного комитета Думы, Совета Федерации", а после их вынесут на общественное обсуждение.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство предложит поправки к закону для зеркального ответа на действия в отношении российских СМИ за рубежом. Цель поправок заключалась в приведении в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, работающие в России.

Роскомнадзор уточнял, что канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт. До этого Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил вещания на территории Великобритании.