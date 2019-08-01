Современное польское право не слишком богато на чудачества. Необычные наказания, если и есть, относятся к категории "реликтов", автоматически перекочевавших в современное законодательство или ставшими таковыми в результате абсурдного применения современных норм на практике.

Например, несколько лет назад полиция в Великопольском воеводстве устроила "облаву" на преступников, вся вина которых заключалась в том, что на дверях их квартир нет номеров. "На входе в жилое помещение должен быть номер, потому что это недвижимость, у которой есть административно зафиксированные номера, и они должны быть обозначены на дверях", - пояснял тогда местному телеканалу TVN24 сотрудник познаньской полиции Анджей Боровяк, коллеги которого задержали несколько десятков таких нарушителей.

Еще один курьез случился с жителем Постомина, получившим штрафную квитанцию за правонарушение, почему-то зафиксированное фоторадаром в местности Траса. Проблема в том, что населенного пункта с таким названием в Польше, где можно найти несколько Вифлеемов и Парижей, а также один Лондон, не существует. По этой причине водитель решил оспорить штраф в суде. Однако судьи пришли к выводу, что отсутствие Трасы не означает отсутствия правонарушения, и вынесли решение, что злополучный мандат нужно переписать, указав в нем какую-нибудь реально существующую в округе деревню. Еще один пример слишком рьяного следования правилам продемонстрировал полицейский, выписавший штраф за нецензурную брань мужчине, помогавшему достать раненых в результате аварии автобуса пассажиров. Прохожий, по своей инициативе включившийся в спасательную операцию, был оштрафован на 100 злотых (около 1600 российских рублей).

Но по-настоящему интересные прецеденты случались в Польше в старину. Особенно в те времена, когда животных в польском праве приравнивали к людям. Например, известен случай, когда в средние века польские крестьяне пожаловались властям на саранчу, регулярно уничтожавшую их посевы. Те воззвали к саранче, однако это не принесло эффекта. Тогда местные власти решили прибегнуть к судебному преследованию саранчи, назначили ей адвоката и завершили процесс мировым соглашением, по которому саранче отходили наименее плодородные территории. Правда, решение суда не было исполнено.

Саранче повезло больше, чем свинье, задавившей своего хозяина. По сохранившимся записям суд приговорил животное к смерти через повешение.