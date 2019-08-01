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01.08.2019 17:15
Рубрика: Спорт

Сборной показали цель

В московском парке "Зарядье" прошла презентация Кубка мира
Текст: Илья Соболев
1 августа в московском парке "Зарядье" состоялась презентация Кубка мира по баскетболу. Баскетбольный трофей пока не такой раскрученный, в том числе и в России, как его футбольный собрат. Впрочем, и повода пристальней приглядеться к Кубку, названному именем создателя игры Джеймса Нейсмита, у наших соотечественников давно не было. Предыдущий ЧМ-2014 российская сборная, как известно, пропустила, в последний раз засветившись на мировых первенствах в 2010 году.
Российским болельщикам показали трофей, за который сборная России будет бороться Китае. Фото: Михаил Синицын. Российским болельщикам показали трофей, за который сборная России будет бороться Китае. Фото: Михаил Синицын.
Российским болельщикам показали трофей, за который сборная России будет бороться Китае. Фото: Михаил Синицын.

После выхода подопечных Сергея Базаревича на ЧМ-2019 такой повод образовался. А у Кубка, совершавшего мировое турне, возникли веские основания заглянуть в Москву. Первое знакомство с трофеем, кажется, прошло удачно. Свой реверанс организаторам сделала даже погода: все утро над "Зарядьем" висели почти черные тучи, но дождь так и не пошел.

Поддержать презентацию Кубка мира приехали культовые фигуры отечественного баскетбола: президент Российской баскетбольной федерации Андрей Кириленко, автор легендарного паса в Мюнхене-1972 олимпийский чемпион Иван Едешко, чемпионы Европы Никита Моргунов и Сергей Быков.

Фото: Михаил Синицын.
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- Здорово, что у всех появилась возможность увидеть трофей здесь в Москве. Кубок, за который борются лучшие баскетболисты, - заметил Кириленко.

А Быков напомнил, что Кубок мира уже приезжал в Россию, на решающий матч квалификации в Перми, где наша команда одолела финнов и отобралась на ЧМ-2019.

- Мне кажется, этот трофей относится к нашей сборной с симпатией, - добавил Сергей, ныне являющийся одним из тренеров национальной команды.

К сожалению, до "Зарядья" не доехала сама сборная. Баскетболистов представлял лишь 20-летний Андрей Лопатин. Но у подопечных Сергея Базаревича серьезная отговорка: сборная вовсю готовится к предстоящему турниру.

Ну а пока Кубок Джеймса не способен конкурировать по популярности с легендами нашего баскетбола. Появление Кириленко и Едешко вызвало куда больше ажиотажа, нежели заветной чаши. Толпа, жаждущая фото и автографов, еще долго не отпускала знаменитостей. Да те особо и не возражали. Иван Иванович, который после фильма "Движения вверх", похоже, переживает вторую молодость, наслаждался вниманием не только болельщиков со стажем, но и юных фанатов. А Андрей Кириленко успел и сфотографироваться со всеми желающими, и ответить на вопросы "РГ".

Какие новости по Тимофею Мозгову и Дмитрию Кулагину? Когда к сборной присоединится Алексей Швед?

Андрей Кириленко: Швед будет в команде в течение 3-4 дней. Что касается Тимофея Мозгова, он пропустил из-за травмы, и сразу вкатиться ему будет очень тяжело. Но я уверен, что тренеры будут ждать Тимофея до последнего: если он даже минимально будет готов, то он будет в команде. Сейчас все зависит от Мозгова. С Кулагиным у меня будет встреча: он огромная часть нашей команды, ключевой игрок. У него была операция лазерного прижигания после обнаружения отслоения сетчатки. Наша задача - чтобы игроки были здоровы. Не знаю, сколько займет восстановление. Но он из тех игроков, которых мы готовы ждать.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Насколько идеален график подготовки сборной к  ЧМ-2019?

Андрей Кириленко: Нам бы, конечно, хотелось провести больше игр в России, в регионах. Но не всегда это возможно. Последние три месяца мы очень усиленно работали в данном направлении, но ни Уфа, ни Самара, к сожалению, не смогли поддержать наше начинание. А Хабаровск, наоборот, сделал все возможное, но у нас не получилось туда приехать из-за тяжелой логистики. В любом случае мы должны Хабаровску.

Какая-то конкретная задача перед сборной будет поставлена?

Андрей Кириленко: У нас очень опытная команда. Возраст тех, кто составляет костяк команды и регулярно выходит на паркет, - от 30 лет и старше. То есть это ребята, которые знают, как действовать в тяжелых ситуациях. Главная задача - отобраться на Олимпиаду. Все, что сверх того, - бонус. Но я считаю, что этой команде по силам биться за медали. У нее есть запас прочности и солидности. И я жду, что команда покажет на ЧМ-2019 взрослую, серьезную игру.

Напомним, Россия стала последней страной, где побывал Кубок мира. Трофей можно будет также увидеть на матчах нашей сборной с Иорданией (завтра, 2 августа) и Ираном (4 августа), а затем он вернется в Китай, где с 31 августа по 15 сентября и пройдет первенство планеты.

Спорт Баскетбол
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