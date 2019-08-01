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Вечно недовольный кот стал звездой Instagram

Текст:   Антон Благовещенский
01.08.2019,  
15:43
Фото: Juno The Angry Cat/Instagram Фото: Juno The Angry Cat/Instagram
Фото: Juno The Angry Cat/Instagram

В соцсети Instagram стал популярным кот по кличке Джуно, которого отличает вечно недовольное и даже осуждающее выражение морды. На блог, который ведут хозяева зверя, подписано более 184 тысяч человек, пишет "Газета.Ru".

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Практически на всех снимках с лица животного не сходит одно и то же недовольное выражение - поэтому создается впечатление, что злится Джуно постоянно.

Необычности образу добавляют "рога" и бакенбарды из шерсти, которые хозяева сооружают на кошачьей голове. Они становятся предметом многочисленных обсуждений.

Внешне Джуно похож на другого кота-звезду - Полковника Мяу, который прославился благодаря необычно длинной шерсти. В 2013 году Полковник Мяу оказался в Книге рекордов Гиннеса - как обладатель самого длинного меха.

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