Министерство финансов Великобритании дополнительно выделило 2,1 миллиарда фунтов на подготовку к выходу страны из Евросоюза без соответствующего соглашения. Об этом сообщил глава ведомства Саджид Джавид. В свете отказа лидеров ЕС пересматривать условия "брекзита", на чем настаивает новый премьер Борис Джонсон, сценарий "без сделки" выглядит все более вероятным. Таким образом, Лондон примерно в полтора раза нарастил объем средств, заложенных на "брекзит". До этого он составлял 4,2 миллиарда фунтов на 2019 финансовый год.

Деньги главным образом пойдут на приведение государственных границ в полную "таможенную готовность", то есть на проработку новых правил проверки товаров из ЕС, набор персонала, настройку коммуникационных систем.

Напомним, власти Великобритании обещают в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября 2019 года. Если к этому времени Лондон и Брюссель не смогут договориться об условиях "развода", то Джонсон грозится покинуть блок без какого-либо соглашения, смягчающего торговые и политические последствия "брекзита".Джавид заверил, что британцы хотели бы найти приемлемый для обеих сторон компромисс, в частности, исключающий введение так называемого "ирландского бэкстопа". Но, по его словам, если этого не произойдет, "дополнительные 2,1 миллиарда фунтов помогут Лондону быть готовыми".