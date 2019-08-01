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01.08.2019 21:42
Рубрика: В мире

Лондон готовится к худшему

Британия в полтора раза увеличила фонд на "брекзит" без сделки
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Министерство финансов Великобритании дополнительно выделило 2,1 миллиарда фунтов на подготовку к выходу страны из Евросоюза без соответствующего соглашения. Об этом сообщил глава ведомства Саджид Джавид. В свете отказа лидеров ЕС пересматривать условия "брекзита", на чем настаивает новый премьер Борис Джонсон, сценарий "без сделки" выглядит все более вероятным. Таким образом, Лондон примерно в полтора раза нарастил объем средств, заложенных на "брекзит". До этого он составлял 4,2 миллиарда фунтов на 2019 финансовый год.

Деньги главным образом пойдут на приведение государственных границ в полную "таможенную готовность", то есть на проработку новых правил проверки товаров из ЕС, набор персонала, настройку коммуникационных систем.

Фото: REUTERS
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Напомним, власти Великобритании обещают в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября 2019 года. Если к этому времени Лондон и Брюссель не смогут договориться об условиях "развода", то Джонсон грозится покинуть блок без какого-либо соглашения, смягчающего торговые и политические последствия "брекзита".Джавид заверил, что британцы хотели бы найти приемлемый для обеих сторон компромисс, в частности, исключающий введение так называемого "ирландского бэкстопа". Но, по его словам, если этого не произойдет, "дополнительные 2,1 миллиарда фунтов помогут Лондону быть готовыми".

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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