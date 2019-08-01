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01.08.2019 18:19
Рубрика: Власть

Интернет в камуфляже

Военные испытали систему, способную мгновенно передавать за тысячи километров любую секретную информацию
Текст: Сергей Птичкин
Наши инженеры-связисты завершили развертывание новой коммуникационной системы под названием "Закрытый сегмент передачи данных".

Некоторые назвали эту систему "военным интернетом", что терминологически не совсем верно. Интернет подразумевает глобальную коммуникацию, к которой может подключаться любой пользователь. А вот "Закрытый сегмент передачи данных" с глобальной гражданской сетью не связан. Даже предусмотрена специальная защита от случайного к ней подключения. Вдобавок внешние носители информации вроде флешек можно подключить к военным компьютерам после их тестирования и специальной сертификации.

В закрытой сети минобороны у военнослужащих есть возможность создавать собственные сайты

Вообще, компьютеры, в том числе малогабаритные ноутбуки, вошли в армейскую жизнь давно и прочно. В дальнейшем их применение будет только расширяться. На каждой военно-технической выставке можно увидеть множество гаджетов военного назначения, которые реально в огне не горят, в воде не мокнут, не боятся тряски и падений с высоты.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По открытым сообщениям "Объединенной приборостроительной корпорации", скоро тактические подразделения российской армии получат на вооружение специальный многофункциональный ноутбук. Работать он будет на базе операционной системы Astra Linux. Устройство обеспечивает высокий уровень защиты данных от кибератак и "утечек" с помощью специальных программных и аппаратных решений, в том числе при передаче информации одновременно в текстовом и голосовом формате, а также в режиме видеоконференции.

Ноутбук оборудован GPS/Глонасс приемником, VGA и HDMI интерфейсами, Wi-Fi модулем и четырьмя USB 3.0 портами. Компьютер работает на базе процессора шестого поколения с рабочей частотой 3,5 ГГц. Время автономной работы устройства от батареи достигает восьми часов. "Закрытый сегмент передачи данных" недавно был успешно протестирован в ходе специальных учений в Центральном военном округе. По защищенным каналам связи на расстояния более чем двух тысяч километров в цифровом формате передавалась секретная информация, включавшая аудио- и видеофайлы большого объема. Использовались и средства космической связи. Даже в гражданском сегменте интернета передача больших объемов сопряжена с задержками, а то и срывами. Военные же работали оперативно и без сбоев.

Кстати, иногда возможности "военного интернета" может увидеть и простой человек. Это видеоконференции, проводимые министром обороны. Как правило, они идут в закрытом режиме, подключиться просто так к ним невозможно. В то же время у военных связистов всегда есть возможность разместить конференцию в открытом доступе. Конечно, когда поступит приказ.

Власть Безопасность Армия Digital Технологии Правительство Минобороны Реформа армии
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