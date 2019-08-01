По данным Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, более половины россиян положительно оценивают советский период российской истории.

Большинство (от 50 до 69 процентов) опрошенных полагают, что тогда "были идеалы", люди испытывали друг к другу доверие, в стране царили дисциплина и порядок. Около 40 процентов опрошенных считают те времена эпохой "быстрого экономического роста". По мнению почти половины респондентов, Россия имела весомый авторитет в мире. Около 40 процентов граждан считают, что в брежневские времена были хорошие возможности для профессионального роста и карьеры. Отмечаются также социальная защищенность граждан, успехи в образовании, науке, технике и искусстве, любовь людей к Родине и гордость за нее. И более 90 процентов россиян уверены в том, что ни коррупции, ни социальной несправедливости в СССР практически не было.

"Здесь мы имеем дело с массовой психологией, а социологические опросы лишь фиксируют ее проявления в общественном сознании, - комментирует результаты опроса директор ФНИСЦ РАН Михаил Горшков. - Ностальгические ноты в данном случае - это отражение общественного запроса на стабильность, справедливость, порядок, понятные "правила игры" внутри страны, мощь и силу государства на мировой арене. Играет свою роль и вполне объяснимая тоска людей старшего поколения по их молодости. В чем-то такие настроения подпитывает и сегодняшняя политика, в которой делается ставка на независимость от Запада, критику либеральных идей, единение и патриотизм, уважение к истории государства и его героям".

Более половины россиян положительно оценивают советский период нашей истории

Ностальгию по СССР зафиксировали в июне и другие социологи. По мнению участников их опроса, почти 60 процентов россиян считают основной характерной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях. В ряду хорошего, что было в СССР, граждане называют отсутствие межнациональных конфликтов (46 процентов), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43). Более трети россиян убеждены, что в Советском Союзе происходило постоянное улучшение жизни людей. Столько же респондентов считают, что отечественные наука и культура во времена СССР занимали самые передовые позиции в мире. "Рост поддержки представления об СССР как о справедливом государстве, видимо, является триггером роста "ностальгии по Советскому Союзу" в целом (в 2018 году доля "сожалеющих" о распаде в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам)", - говорит социолог Карина Пипия. Но не стоит, считает она, рассматривать подобные настроения как желание людей реставрировать СССР. Возвращение "на путь, которым двигался Советский Союз", были бы готовы приветствовать 28 процентов опрошенных, тогда как более половины респондентов считают, что у России "собственный, особый путь".

Подобные опросы проводятся регулярно и почти никогда не приносят сенсаций. Отношение общества к тем или иным событиям прошлого, оценка гражданами российских правителей различных эпох всегда обусловлены современными реалиями. Два года назад Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) аналогичным образом спрашивал представителей населения, когда, с их точки зрения, демократии в стране было больше. О том, что президентство Владимира Путина - самый демократичный период в истории России, заявили 27 процентов граждан. Следующий по популярности ответ - "демократии было больше всего при Леониде Брежневе" (8 процентов).

Второе место, закрепившееся за Брежневым в рейтинге наиболее уважаемых массами правителей России, кого-то, возможно, удивляет. Приписываемая этому лидеру приверженность идеалам свободы и демократии тоже вызывает вопросы. Но всерьез выяснять, почему Брежнев, по мнению значительной части общества, отвечает стандартам демократического правителя, пожалуй, и не стоит. Потому что наши граждане не вполне четко представляют себе эти стандарты. Согласно тому же опросу ФОМ, демократия важна для 62 процентов россиян, 16 процентов не придают ей важности и 20 процентов затруднились определить самую важную ценность для страны. Для 43 процентов респондентов демократия - это "гласность, свобода слова и мнений", "свобода выбора" и "соблюдение прав человека", а 12 процентов полагают, что демократия - это "участие народа в управлении страной". Остальные опрошенные не смогли определить значение слова "демократия".

Люди оценивают деятелей прошлого через призму сегодняшних надежд, разочарований и страхов

На самом же деле демократия здесь ни при чем. Прикидывая, в какие времена ее было больше, граждане подсознательно давали ответ на другой вопрос: кто из поименованных российских руководителей вам наиболее симпатичен? И первенство Путина с его устойчивым кредитом доверия в этом случае совершенно объяснимо. С Брежневым же иначе. Тут ностальгия. Тоска по временам, когда большинству наших соотечественников жилось, как им кажется, лучше, чем теперь. Вообще демократия для российского обывателя - это что-то хорошее, хоть и не очень понятное. Скорее всего - синоним мало-мальски сносной жизни. Воспоминания о такой жизни, прерванной сначала перестройкой, потом - еще жестче - "лихими девяностыми", согревают сознание многих людей и выводят в топ-тройку тех политических лидеров, кто обеспечивал былое всеобщее благоденствие. Но дело в том, что это ложные воспоминания. Воспоминания о том, чего не было. Например, колбасы по 2 руб. 20 коп., на чей-то ностальгический взгляд, было навалом, значит и демократии было в ту пору ешь - не хочу. Что колбасы в те времена было не больше, чем демократии, - это как-то забылось.

Особенность ложных воспоминаний состоит в том, что идеализированные представления о вчерашнем житье-бытье, когда "очереди были короче", "мороженое вкуснее", "девушки целомудреннее", переносятся на весь политической строй. В данном случае - на советский.