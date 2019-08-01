Xiaomi официально снизила цены на смартфоны Redmi

Цены на смартфоны Redmi производства компании Xiaomi официально снизились в Китае, свидетельствует местный сайт компании.

Падение цен затронуло модели Redmi K20 и K20 Pro, Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а также Redmi 7 и 7A. Размер скидок колеблется в пределах от 150 до 300 юаней (около 1400-2800 рублей).

На китайском сайте mi.com можно приобрести только смартфоны с китайской версией оболочки MIUI. Она поддерживает только два языка - английский и китайский, а также не включает в себя сервисы Google.

Поэтому российским покупателям охотиться за скидками на китайском сайте Xiaomi нет смысла. Однако официальные скидки неизбежно повлекут за собой снижение цен на эти же устройства на AliExpess.

Российский сайт Xiaomi предлагает со скидкой несколько моделей смартфонов, включая Redmi 6A (5692 рубля вместо прежних 7490) и Redmi 7A (5917 рублей вместо 7490). Кроме того, флагман Mi 9 продается со скидкой в 4000-5000 рублей, а Mi 8 подешевел на 8000 рублей.

Отметим, что официально в России не продаются смартфоны Redmi K20 Pro (базовый K20 известен на нашем рынке под названием Mi 9T) и Redmi Note 7 Pro. Однако оба девайса доступны на AliExpress, причем для них разработана глобальная прошивка MIUI - с поддержкой нескольких языков и сервисов Google Play.