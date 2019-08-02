Alan Wake и For Honor в течение недели можно получить бесплатно и навсегда

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store обновился список игр, которые пользователи могут бесплатно добавить себе в библиотеку. При этом не требуется никаких дополнительных платежей, подписок и даже установки лаунчера.

Alan Wake - это своеобразная интерактивная ода творчеству писателя Стивена Кинга и культовому сериалу "Твин Пикс". По сюжету писатель вместе со своей женой приезжает отдохнуть в небольшой провинциальный городок, где начинают развиваться мистические события. Пусть в графическом плане игра смотрится не так свежо, как на момент выхода, но атмосфера и окружение, созданные студией Remedy, подарившей миру классическую дилогию Max Payne, до сих пор способны пугать и шокировать.

For Honor - уникальный мультиплеерный проект, сталкивающий на поле боя три фракции: викингов, рыцарей и самураев. Для тех, кто в детстве играл в солдатиков и хотел выяснить, кто из перечисленных классов сильнее, это виртуальное побоище подойдет идеально. Ubisoft выпустила For Honor в начале 2017 года и до сих поддерживает игру добавлением нового контента.

Бесплатная раздача обеих игр продлится неделю - до 9 августа. Добавленные полные версии останутся на аккаунте навсегда, никаких дополнительных действий не потребуется.