У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Alan Wake и For Honor в течение недели можно получить бесплатно и навсегда

Текст:   Богдан Бобров
02.08.2019,  
17:20
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store обновился список игр, которые пользователи могут бесплатно добавить себе в библиотеку. При этом не требуется никаких дополнительных платежей, подписок и даже установки лаунчера.

Alan Wake - это своеобразная интерактивная ода творчеству писателя Стивена Кинга и культовому сериалу "Твин Пикс". По сюжету писатель вместе со своей женой приезжает отдохнуть в небольшой провинциальный городок, где начинают развиваться мистические события. Пусть в графическом плане игра смотрится не так свежо, как на момент выхода, но атмосфера и окружение, созданные студией Remedy, подарившей миру классическую дилогию Max Payne, до сих пор способны пугать и шокировать.

For Honor - уникальный мультиплеерный проект, сталкивающий на поле боя три фракции: викингов, рыцарей и самураев. Для тех, кто в детстве играл в солдатиков и хотел выяснить, кто из перечисленных классов сильнее, это виртуальное побоище подойдет идеально. Ubisoft выпустила For Honor в начале 2017 года и до сих поддерживает игру добавлением нового контента.

В Apex Legends появится сольный режим? EA тизерит глобальные изменения
Sony разозлила подписчиков PS Plus августовской раздачей игр

Бесплатная раздача обеих игр продлится неделю - до 9 августа. Добавленные полные версии останутся на аккаунте навсегда, никаких дополнительных действий не потребуется.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: Amazfit
Можно брать. В продажу поступили стильные часы Xiaomi дешевле 9800 рублей 17:27
распродажи
Фото: Владимир Болотин/РГ
Lenovo представила сразу четыре новые модели смартфонов 01.08.2019
В Steam стартовала главная распродажа года - скидки огромны 26.06.2019
Легендарную серию игр Hitman отдают меньше чем за 300 рублей 05.04.2019