Американец признался в шпионаже во время работы в КНДР

Гражданин США корейского происхождения Ким Дон Чхоль, который был осужден в КНДР за шпионаж, а затем в 2018 отпущен во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян, подтвердил, что данные северокорейским властям признания в шпионаже были правдивы и он действительно в течение нескольких лет выполнял задания ЦРУ США и Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи с использованием специального оборудования и при помощи нескольких агентов.

Это заявление Ким сделал на днях в интервью англоязычному изданию NK News, уже находясь в Сеуле. Арестованные по разным причинам властями КНДР иностранцы обычно дают признательные показания, когда находятся в Северной Корее, но отказываются от них, вернувшись на родину. Здесь обращает внимание то, что Ким уже на свободе полностью подтвердил и предоставил подробности своей работы на американскую и южнокорейские разведки во время нахождения в КНДР. Спецслужбы пока никак не комментируют эти заявления Кима.

Напомним, что Ким Дон Чхоль был одним из трех американцев, кого в мае 2018 года госсекретарь Майк Помпео привез с собой в США из Пхеньяна после решения властей КНДР в качестве жеста доброй воли освободить всех арестованных граждан США. Помимо Ким Дон Чхоля среди освобожденных были еще два человека и тоже этнические корейцы - Ким Сан Док и Ким Хак Сон. Ким Дон Чхоль долгое время занимался бизнесом с КНДР, но в октябре 2015 года был арестован властями Северной Кореи. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу разведок США и Южной Кореи, а также враждебные действия в отношении КНДР. В марте 2016 года Ким публично признал свою вину и был приговорен сначала к пожизненному заключению, но затем приговор был смягчен до 10 лет каторжных работ.

Американская мечта Кима

Как сообщило англоязычное издание NK News, которое базируется в США и Южной Корее и специализируется на новостях о КНДР, они стали первыми из СМИ, с кем Ким решил откровенно пообщаться после своего освобождения из тюрьмы КНДР.

Как это часто бывает с людьми, кто так или иначе работает с Северной Кореей, жизненная история Ким Дон Чхоля весьма витиеватая. Если говорить про главную сенсацию, то Ким сказал, что он действительно собирал информацию в интересах ЦРУ и НРС в течение шести лет, после ареста во время допросов его пытали, били, и пребывание в тюрьме сказалось на его здоровье. Часть тела его парализована. Несмотря на это, он все равно хотел бы вернуться Северную Корею и раскаивается в шпионаже.

Сейчас Киму уже за 60 лет. Он родился в Южной Корее, но в 1980-х гг. перебрался в США, где в какой-то степени смог реализовать свою "американскую мечту". Он усердно работал, занимался бизнесом, получил гражданство США и сумел заработать несколько миллионов долларов. В 1985 году он женился на этнической кореянке, которая была родом из Китая.

В США Ким в Духовной семинарии Далласа получил учению степень PhD, но при этом стал интересоваться жизнью в социалистических странах. Несмотря на возражения жены, которая не особо горела желанием ехать в Китай, они в 2001 году приехали в Яньбянь-Корейский автономный округ провинции Цзилинь (Гирин), что на северо-востоке КНР, возле границы с Северной Кореей. Там компактно проживает большое количество этнических корейцев Китая. Ким попытался вести там миссионерскую деятельность, но, по его словам, китайские власти хотя и терпели его, но были не особо рады его присутствию. Так что миссионерская работа не была такой успешной.

Бизнес в Северной Корее

Одновременно он выяснил, что его жена происходит из семьи, у которой есть в КНДР родственники из числа северокорейской элиты. Так, дядя жены, как оказалось, был двоюродным братом очень влиятельного в КНДР генерала Хен Ен Чхоля, которого в 2015 году в итоге репрессировали. Тем не менее тогда генерал пользовался в КНДР большим влиянием, да и, как оказалось, хватало и других родственников жены, которые были далеко не последними людьми в Северной Корее.

В конце концов Ким Дон Чхоль решил попробовать заняться бизнесом с Северной Кореей, так как, по его словам, "хотел помочь корейским собратьям". Благодаря связям жены он смог легко попасть в КНДР, куда впервые прибыл в апреле 2004 года по приглашению Бюро зарубежных соотечественников при ЦК Трудовой партии Кореи. Связи сыграли свою роль и Киму было разрешено в особой экономической зоне Расон, расположенной на границе КНДР, Китая и России, открыть свою компанию.

Ким Дон Чхоль построил там отель "Тэдонган", на что потратил 2,6 миллиона долларов. Строительство гостиницы было завершено в 2009 году. Власти КНДР также просили его помочь в привлечении иностранных инвестиций в Расон. В целом, ему в КНДР стали доверять, проблем с въездом в Северную Корею на было. В 2007, 2009 и 2011 гг. он даже получил благодарности от лидера КНДР Ким Чен Ира за свою работу. В 2009 году он получил почетную степень кандидата наук, прослушав в аспирантуре Общественных наук Университета им. Ким Ир Сена в Пхеньяне спецкурс по идеологии Чучхе. Фронт национального объединения, который руководил деятельностью Бюро по работе с зарубежными соотечественниками, дал ему специальную должность, он часто контактировал с другими просеверокорейски настроенными этническими корейцами из других стран. В общем, его пребывание в КНДР было успешным.

Шпион из любопытства

Как утверждает Ким Дон Чхоль, его первоначальное желание работать в КНДР было "чистым и искренним" и никак не было связано со шпионажем. Но с учетом непростых отношений ряда стран с КНДР он вскоре попал в поле зрения спецслужб. В итоге с 2009 году он дал согласие работать в интересах ЦРУ, "так как был гражданином США". Приблизительно по схожей же причине он дал на сотрудничество с НРС Южной Кореи, которая упирала на "необходимость помощи исторической родине". В общем, он начал работать в интересах как ЦРУ, так и НРС.

Впрочем, по словам бизнесмена, он и сам чувствовал склонность к работе разведчика, сам стал собирать информацию. Еще за два года до вербовки со стороны ЦРУ он из любопытства купил у профессора-ядерщика, который работал в Политехническом университете им. Ким Чхэка (Пхеньян), кусок цинка чистоты 99,999 процента, на котором стоял штамп "Сделано в СССР" (издание приводит фото этого бруска). Цинк подобной чистоты, как утверждает Ким, применяется для создания ядерного оружия и ракет, почему ему и стало интересно.

Как отмечает Ким в интервью NK News, по просьбе американской и южнокорейской разведок он собирал информацию об общественных настроениях, ситуации во властных структурах КНДР, а также о ракетной и ядерной программах Северной Кореи. ЦРУ и НРС особенно интересовались всем, что имело то или иное отношение к ядерной программе Пхеньяна. Он собирал самые разные сведения, а также составлял список тех специалистов КНДР, кто задействован в ядерной и ракетной программах. Связи и положение во Фронте национального объединения, а также явно благосклонное отношение со стороны властей КНДР позволяли Киму общаться со многими высокопоставленными чиновниками, а также знакомиться со специалистами-ядерщиками.

Со временем у Кима появились свои агенты, которые помогали ему собирать информацию. Они проживали в самых разных городах КНДР - Пхеньяне, Чхончжине, Хесане, Расоне.

Как признает Ким, он в итоге стал полноценным шпионом. Передавал ЦРУ файлы и фотографии, а также устную информацию. ЦРУ и НРС провели для него курсы специальной подготовки, обучая разными приемам сбора информации. Ему передали специальные часы, в которые была вмонтирована скрытая камера, а также оборудование для прослушивания радиочастот.

С представителями НРС Ким встречался в Южной Корее. По прилету в Инчхонский международный аэропорт представители НРС встречали его и проводили через служебный вход и вывозили так, чтобы никто не видел, а потом беседовали с ним в зданиях и квартирах, которые принадлежали южнокорейской разведке. Как отмечает Ким, в те годы КНДР мало полагалась на электронные средства, а потому классические шпионы типа него были крайне важны для НРС с точки зрения получения информации о ситуации в Северной Корее.

Арест, допросы и тюрьма

Проблемы у Ким Дон Чхоля начались достаточно случайно. В один из своих приездов в 2014 году он увидел, что во время строительства рабочие, которые подчинялись партийного комитету Расона, снесли стену ограждения гостиницы Кима. Бизнесмен пришел в ярость, стал угрожать чиновникам, требуя восстановить стену. Он также стал угрожать, что покончит с собой рядом со статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые считаются в КНДР священными. "С точки зрения северян, это был акт измены. Мне не стоило этого делать. Думаю, что тогда они и стали думать, как арестовать меня", - признался Ким.

Первого октября 2015 года Ким Дон Чхоль вновь приехал в Северную Корею, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею со дня создания Трудовой партии Кореи.

На следующий день в Расоне произошел инцидент, который привел к аресту Кима. После посещения Народного комитета Расона, когда Ким на своей машине собирался выезжать, то кто-то постучался в окно его машины. Он с удивлением увидел, что это один из его тайных агентов. Тот сказал, что выполнил задание Кима, но у него нет времени передавать отдельно и тут же, практически не таясь, передал Киму флешку и другие материалы, а затем ушел. Как выяснилось позже, материалы имели отношение к заданию, которое Ким получил из ЦРУ. Американская разведка заинтересовалась прибывшим в порт Расона подозрительным судном, которое увидели со спутников-шпионов. Киму сказали сделать снимки судна с близкого расстояния и выяснить иную информацию о нем. Агент Кима выполнил это задание.

Предчувствия, что происходит что-то нехорошее, не обманули Кима. После ухода агента он поехал, но уже совсем скоро его остановил глава Отдела контрразведки Расона и в итоге Ким Дон Чхоль был арестован.

В течение месяца Кима допрашивали в Расоне, а затем отправили в Пхеньян. По словам бизнесмена, его били, устраивали пытку водой. В итоге Ким признался, что работал на ЦРУ, НРС, рассказал все в подробностях, назвал своих агентов, а также шесть северокорейских чиновников из министерства госбезопасности и министерства общественной безопасности (аналог полиции), которые тоже так или иначе помогали ему. "Я не хотел их сдавать, но я не выдержал пыток", - сказал Ким, предположив, что всех, кого он выдал, наверное, затем казнили.

Сам Ким также несколько раз пытался покончить с собой, но ему не позволили. В марте 2016 году в Пхеньяне перед ТВ КНДР он провел пресс-конференцию, где признался, что работал в интересах НРС Южной Кореи, но ничего не сказал про ЦРУ. Он был признан виновным в шпионаже и заговоре против КНДР. Сначала его приговорили к пожизненному сроку заключения, но затем сократили до 10 лет каторжных работ.

Домой на самолете госсекретаря США, но с желанием вернуться

Далее он стал отбывать наказание. По его словам, условия для работы были очень тяжелыми, кормили неважно, он плохо себя чувствовал. В 2017 году чуть было не умер из-за отравления угарным газом, но ему повезло - охранники вытащили его на чистый воздух, и он выжил. "Номер 429, долго жить будешь. Мы уже не надеялись, что ты выкарабкаешься", - цитирует Ким слова одного из охранников, который вытащил потерявшего сознание заключенного.

В один из дней внезапно пришли чиновники, приказали помыться, переодеться в чистое белье и отвезли в Пхеньян. Его привели в суд, где было зачитано решение суда экстрадировать его в США.

Он с двумя другими арестованными ранее американцами были переданы Майку Помпео и вылетели на его самолете. Через несколько часов их на американской военной базе Эндрюс в штате Мэрилэнд их встречал уже лично президент США Дональд Трамп, который провел сразу пресс-конференцию в связи с освобождением и поблагодарил Ким Чен Ына за жест доброй воли.

В беседе с журналистом NK News Ким Дон Чхоль сказал, что теперь, через 14 месяцев после освобождения, он сожалеет о том, что занимался шпионажем. "Если б я отказался от своих шпионских авантюр ранее, то у меня не было бы причины быть здесь сейчас", - сказал он, пожалев, что не может больше попасть в Северную Корею. Впрочем, за свои ошибки он заплатил немало, получив серьезную психологическую травму, и, кроме того, с трудом передвигается - тело частично парализовано, так как сказались допросы и тюрьма.

Без комментариев от спецслужб

Как отметили в издании NK News, они попытались связаться с ЦРУ, Госдепартаментом США, а также Национальной разведывательной службой Южной Кореи, чтобы узнать их точку зрения на деятельность Кима и определить, действительно ли он был агентом спецслужб этих двух стран. Однако, как сказали в издании, все запросы так и остались без ответа.