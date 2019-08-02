Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2019 г. признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу абзац четвёртый пункта 4 Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2006 г. N 727/831/165н, в той мере, в какой содержащееся в нём нормативное положение вследствие своей правовой неопределённости допускает возложение на граждан, имеющих ранее оформленные и выданные в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" удостоверения участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, обязанности повторно представлять один или несколько документов (оригиналы либо заверенные в установленном порядке копии) из числа документов, предусмотренных пунктом 6 названного порядка, при обращении за получением удостоверения по форме согласно приложениям N 1 или N 2 к данному порядку, и тем самым препятствует предоставлению таким гражданам права на меры социальной поддержки.

Решение суда вступило в законную силу 27 июня 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. признан недействующим со дня вступления в законную силу решения суда пункт 21 перечня объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587, в той мере, в какой распространяется запрет на осуществление частной охранной деятельности в отношении объектов электроэнергетики - электрические подстанции, объектов передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, вне зависимости от категории объекта и паспорта безопасности.

Решение суда вступило в законную силу 14 июня 2019 г.