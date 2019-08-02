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Apple перестала слушать, что говорят владельцы iPhone. Почему это важно

Текст:   Антон Благовещенский
02.08.2019,  
18:14
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple временно прекратила прослушивать голосовые сообщения, с которыми пользователи iPhone и iPad обращаются к голосовому помощнику Siri. Об этом пишет The Verge.

Как выяснилось из материала The Guardian, компания использует услуги сторонних подрядчиков - людей, которые оценивают фрагменты голосовых сообщений для повышения точности распознавания запросов. Такому анализу, как утверждают в компании, подвергается лишь небольшая часть запросов.

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Один из таких подрядчиков рассказал изданию, что регулярно сталкивался с конфиденциальными данными, анализируя голосовые запросы. Речь шла о "продаже наркотиков, медицинской информации и людях, занимающихся сексом".

В Apple заявляют, что подрядчики не получают информации об Apple ID отправителя запроса. Сейчас компания проводит тщательный анализ ситуации, а прослушивание голосовых обращений временно прекращено. В будущем пользователи смогут самостоятельно решать, разрешают ли они изучать свои запросы подобным образом.

Ранее в аналогичной ситуации оказалась компания Google - выяснилось, что подрядчики имеют доступ к голосовым записям, зачастую содержащим личные данные.

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